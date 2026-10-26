莊凱勛奪金鐘視帝直呼不真實 女兒送幸運小物陪爸爸

莊凱勛以客家電視「都市開基祖」拿下金鐘視帝。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 莊凱勛憑《都市開基祖》拿下第61屆金鐘視帝，直呼得獎很不真實，也感謝評審肯定，並表示將把獎金捐作公益，延續幫助弱勢的心意。

莊凱勛以客家電視「都市開基祖」拿下第六十一屆金鐘視帝，拿到獎座，他直呼心情相當不真實，笑說：「難怪人家說算命的算不到自己，因為我自己也算不準。」流露出意外又驚喜的心情，坦言以當過金鐘評審經驗，自己演出的角色在影展上的討喜程度，可能不如類型片，因此原本沒有抱持太大期待，沒想到能夠獲獎，讓他相當意外，也感謝評審的肯定。

提到同時入圍的競爭演員，莊凱勛提到，周渝民、曾敬驊、陳澤耀、謝章穎等人都是非常優秀的演員，而且彼此曾有合作經驗，能與這些實力派演員一起角逐獎項，讓他覺得自己相當幸運。暌違十一年再度拿到金鐘獎，莊凱勛戴著女兒送的幸運小物「串珠」，透露女兒原本也想一起來，但因過去從未讓女兒正式公開露面，最後還是作罷。

至於獎金如何規劃，莊凱勛表示打算比照往年的做法，將獎金捐出去，幫助公益團體及弱勢族群，希望透過實際行動盡一份心力。若還有剩餘部分，就會拿來和大家一起吃飯，分享得獎的喜悅，笑稱過去曾將獎座擺出來展示，沒想到遇上地震，獎座掉到沙發上，後來他便將獎座鎖好收妥，這次獲獎後，也打算再次把獎座拿出來，好好紀念這份得來不易的榮耀。

「都市開基祖」中，莊凱勛飾演捷運工程工班領班阿財，好友柏青（楊大正飾）發生工安意外的戲，讓他印象深刻。他透露，童年曾聽哥哥提起父親好友在工廠工作時，遇上颱風天觸電的意外，因此對工安議題格外有感。拍攝時，看到楊大正嘴角帶血、受困重物下，他一度情緒潰堤。兩人相識多年，深厚情誼加上面對工班夥伴出事的恐懼、自責與無助，讓他自然流露真實反應。

莊凱勛以「都市開基祖」拿下金鐘視帝。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影