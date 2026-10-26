金鐘61／母重度昏迷4年 張詩盈奪迷你劇女配噴淚：為自己而活

張詩盈拿下迷你劇集女配角獎。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 張詩盈以《成功路上》拿下金鐘61迷你劇女配角獎，得獎時感念長年昏迷的母親，並表示希望母親能為自己而活。

張詩盈以公視台語台、華視「成功路上」拿下金鐘61迷你劇集(電視電影)女配角獎，擊敗強勁金獎演員于子育、陸弈靜以及新生代實力派方郁婷、林廷憶，在劇中她飾演一名傳統母親，現實生活中，她的媽媽重度昏迷4年至今未醒，一提及此重要角色，張詩盈熱淚盈眶，更直呼要將獎項獻給所有「永遠不放棄的媽媽」。

曾以電影「我的靈魂是愛做的」拿下金馬56女配角獎，此次又以「成功路上」、「日日好食光」角逐金鐘戲劇節目、迷你劇集女配角獎，可惜在戲劇節目中敗給謝瓊煖。到了後台發表得獎感言時，張詩盈首度站上金鐘獎舞台並抱回獎座，她坦言相當驚喜，原本就沒想過自己會得獎，能與多位敬佩的前輩一同入圍，已經感到十分榮幸。談到未來的演出挑戰，她也期待有機會嘗試職人類型的角色，拓展表演的不同面向。

提到媽媽的狀況，張詩盈坦言頒獎典禮前一天，她還到醫院探望媽媽，透露母親自4年前因腦出血倒下後即陷入重度昏迷，至今未醒，只要想到媽媽，她便忍不住哽咽落淚，也回想起當初拍攝「成功路上」時，她也經常將戲中人物的情感投射到自己與母親的關係，劇中有一場寫信給兒子的戲，當時她不禁想像，如果母親想對自己說話，會說些什麼，也想著自己會有什麼反應。

被問如果能對母親說一句話，最想表達什麼時，張詩盈深情表示，希望母親只要為自己而活，「他可以自己決定，她留在這個人世間還是要離開。」一番話流露出對母親的愛與不捨，也讓這次得獎的喜悅，多了一份對生命與親情的深刻體悟。

張詩盈拿下迷你劇集女配角獎。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影