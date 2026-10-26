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唐從聖入行30年首奪金鐘男配角 淚擁獎座致敬亡父、失智母

記者趙大智／即時報導
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唐從聖談到亡父與失智母數度噴淚。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
唐從聖談到亡父與失智母數度噴淚。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

唐從聖入行近30年首度以戲劇作品拿下金鐘迷你劇男配角獎，感性致敬亡父、失智母與恩師，並表示未來希望以正劇帶給觀眾更多力量。

第61屆金鐘獎迷你劇男配角由「我的陽過阿公」唐從聖獲得，在這部戲跟柯一正、陳竹昇3人共同入圍，最終擊敗強勁對手出線，難怪感動得直說：「諧星也會演正劇 ！」

唐從聖台上哽咽，到後台受訪時也是感動到噴淚，入行近30年，過去多以節目主持人身分入圍，本次首度以戲劇作品演員身分角逐即順利抱回獎座。他說：「其實從入圍那一天我就激動了，我把入圍當得出獎，因為我不知道自己能不能真的上台領獎。」

他坦言30年來一直期待能手握金鐘獎站在台上，感謝這一路上的貴人，覺得台上90秒的得獎感言根本說不完感激，他只能盡量在有限時間內，提及人生轉捩點上拉過他一把的導演、製作人，以及撫養他長大的父親、失智的母親與恩師。

提及父親臨終前那一幕，從從回憶：「最深刻的，應該是他人生最後的30鐘是在我的懷中度過。我很高興在他走完人生最後那30分鐘時我有陪著他，就像是我來到這個世界的前30分鐘，他一路陪著我一樣。這算是不完美中的一種圓滿。」

唐從聖也將榮耀歸於父親與京劇大師恩師李柏君：「謝謝父親遺傳給我很多能量，教我『不要欠人情、要知恩圖報』；也感謝我在北藝大時期的李柏君老師，他不計較鐘點費免費教我演戲與做人。『沒有規矩不成方圓』，這句話是我日後在演藝圈最重要的戒律。」

唐從聖透露母親罹患失智症16年，目前的記憶大概只能持續3到5分鐘，「我入圍的事她並不太清楚，需要一直跟她說。但我打算把獎座拿回家放在客廳，只要跟她提她就會記得」。

陪伴失智母親多年，唐從聖感性吐露心聲：「舊的人她還不會忘記，新的人或幾分鐘前有沒有吃飯她可能轉眼就忘了。對於照顧失智症的家屬來說，過了16年她都還能記得我們，我覺得那是我們最大的幸運，也是上帝對我們最好的恩賜。」

這幾天懸著一顆心的唐從聖，笑言得獎後終於可以好好休息。他預告這個週末將前往高雄演出自己製作的喜劇作品「會演是英雄」，屆時打算帶著媽媽與小朋友一起出遊，「這是一場想了很久、卻一直被工作耽誤的家族旅遊，我要好好享受這個奇妙的夜晚」。

最後，唐從聖也向各大劇組深情喊話：「大家都定位我是諧星，我喜歡演喜劇，但並不表示我不會演正劇。希望未來能演更多正劇帶給大家感動，除了歡樂之外，也能帶給觀眾更多深層的力量。」

唐從聖奪迷你劇男配角。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
唐從聖奪迷你劇男配角。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

精華 FAQ

  • 他是憑藉迷你劇《我的陽過阿公》奪下第61屆金鐘獎迷你劇男配角獎，擊敗柯一正、陳竹昇等強勁對手，迎來入行近30年來首座金鐘戲劇類獎項。

  • 他在台上與後台都激動落淚，因為這是他首次以演員身分獲獎，也終於圓了30年來想站上金鐘舞台的心願，並想把榮耀獻給一路支持他的家人與貴人。

  • 他感謝父親遺傳能量、教他知恩圖報，也感念失智母親與恩師李柏君的陪伴與教導；未來則希望能演更多正劇，除了帶來歡樂，也傳遞更深層的力量。

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