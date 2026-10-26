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楊祐寧6度入圍終獲金鐘 憶亡父紅了眼眶：最近跟他不太熟

記者陳穎／即時報導
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楊祐寧以「監所男子囚生記」拿下第61屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」。聯合報金鐘獎採...
楊祐寧以「監所男子囚生記」拿下第61屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

楊祐寧憑《監所男子囚生記》首度拿下金鐘男配角獎，6度入圍終於圓夢，並將榮耀獻給去年離世的父親，也感謝家人與劇組。

楊祐寧以「監所男子囚生記」拿下第61屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」，累積6度入圍金鐘的他，終於首度抱回獎座，領獎時難掩興奮，在後台受訪直呼：「我真的太開心了！」他表示，得獎後最想把獎座帶回家給老婆和孩子，也希望將這份榮耀獻給去年離世的父親。

楊祐寧透露，聽見自己名字的第一瞬間，腦中浮現的是「我要感謝太多的人」，這座獎對「監所男子囚生記」劇組也格外有意義，「這是我們這部戲現在拿的第一個。」得獎後他仍要回到現場替其他入圍者加油，希望劇組今晚能再抱回更多獎座。

談到家人，他笑說過去曾收到女兒親手畫的獎盃，如今終於能把真正的獎座帶回家與家人分享。不過，他最想分享喜悅的人還包括父親，「今年我覺得我爸應該很開心。」談起父親，他數度紅了眼眶，透露爸爸過去常對他說：「我最近跟你不太熟。」如今他也笑著回應：「我最近跟他不太熟，我很想他。」

這座獎也讓他想起同劇入圍男配角獎的好友施名帥。楊祐寧表示，兩人30年前是同學，30年後竟能一起入圍金鐘，「對我來說意義非常重大」，得獎後也會立刻錄影片與對方分享喜悅。

回顧「監所男子囚生記」，楊祐寧認為最大挑戰是劇組必須在監所封閉、嚴謹的環境與諸多限制下完成拍攝，還要以詼諧方式呈現人性。他同時參與幕後製作，透露近期剛完成新作品，希望明年與觀眾見面。至於獎金怎麼花，他笑說：「這個獎不是個人的功勞，要把全部獎金和團隊分享，慶功宴要讓大家好好享受。」

楊祐寧以「監所男子囚生記」拿下第61屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」。聯合報金鐘獎採...
楊祐寧以「監所男子囚生記」拿下第61屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

精華 FAQ

  • 他是以《監所男子囚生記》拿下第61屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」，也是他6度入圍後首度抱回金鐘獎座，現場與後台都難掩激動與喜悅。

  • 楊祐寧表示最想把獎座帶回家給老婆和孩子，也想獻給去年離世的父親，因為他認為這份榮耀不只是個人的成果，也承載了家人一路支持與陪伴的重量。

  • 他提到兩人30年前是同學，30年後能一起入圍金鐘，對自己意義非常重大；得獎後也會立刻錄影片分享喜悅，並把獎金與團隊一起共享。

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