吳慷仁首演古裝劇惹議 疑加感情線 原著書迷不埋單
吳慷仁首度挑戰古裝劇《祝姑娘》，卻因外流通告單疑似暗示主角感情線，引發原著書迷擔憂劇版偏離無CP精神。
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吳慷仁首度挑戰古裝劇《祝姑娘》，卻因外流通告單疑似暗示主角感情線，引發原著書迷擔憂劇版偏離無CP精神。
雙金影帝吳慷仁首度挑戰古裝劇，加盟中劇「祝姑娘」，飾演女主角祝纓的精神導師王雲鶴，一開始他被認為撞上影視寒冬，只能演個配角為人作嫁，沒想到近期劇組通告單外流，疑似出現女主角對老師「前期心動」等字眼，引發原著書粉不滿。
由於原著以無CP（無男女感情線）的女主角設定為特色，粉絲擔心改編後加入感情線，恐怕破壞女主角獨立成長、專注仕途的故事核心。
「祝姑娘」改編自晉江文學城小說「祝姑娘今天掉坑了沒」，由陳麗君領銜主演祝纓，魏哲鳴飾演鄭熹，吳慷仁則出演王雲鶴。這也是吳慷仁出道以來首度挑戰古裝題材，過去他以「我們與惡的距離」、「模仿犯」、「富都青年」等作品為人熟知，此次跨足古裝劇備受關注。
爭議源自網路流出的劇組通告單，其中出現「祝對雲前期心動」、「祝見雲字也算共白頭」等描述，讓外界質疑劇版是否為祝纓與王雲鶴增添感情線。
根據原著設定，王雲鶴是女主角仕途上的重要人物，具有精神導師的地位，並非男主角。相關內容曝光後，不少書迷表示，若將師徒間的情誼改寫成男女之情，恐怕偏離原著精神。
原著作者「我想吃肉」曾明確表示，作品不安排感情線，是因為書中沒有能真正理解祝纓的男性角色，她也不可能愛上一個不理解自己的人。
小說描寫祝纓女扮男裝入仕，從大理寺小吏一路成長，歷經五朝皇帝與多次權力更迭，最終成為史上第一位女相公，甚至推動女子科考、設立女官制度。作品以女性突破制度限制、掌握自身命運為主軸，因此無CP設定一直被視為重要特色。
此外，部分書迷也對王雲鶴的選角及角色分量提出疑問。網傳通告單顯示，王雲鶴的戲份約85場，女主角祝纓則有265場，雖然兩者仍有差距，但王雲鶴的角色比重仍受到關注。
不過，目前劇組尚未正式公布吳慷仁所飾演角色的完整設定，相關感情線是否存在，仍有待官方進一步說明。
「祝姑娘」是優酷S+級古裝權謀劇，於9月5日在橫店開拍，預計拍攝約4個月。陳麗君首度擔綱長篇古裝劇女主角，搭配魏哲鳴、吳慷仁及許娣等演員，原本就受到不少觀眾期待，如今卻因疑似改動原著感情設定引發討論。對於忠實書迷而言，如何保留祝纓不依附愛情、憑自身能力闖出一片天的角色精神，也成為劇版能否獲得認同的關鍵。
他飾演女主角祝纓的精神導師王雲鶴，這也是他出道以來首次挑戰古裝題材。由於角色非男主定位，卻因通告外流而被懷疑增加感情戲，因而成為焦點。 爭議核心在於原著是無CP設定，重點是祝纓靠自身能力成長、闖仕途。書迷擔心劇版若把師徒情改成男女情，會破壞女主獨立、專注事業的故事主軸。 目前外界資訊主要來自流出的通告單，劇組尚未正式公布吳慷仁角色的完整設定，也未確認是否真的加入感情線，因此相關爭議仍待官方進一步說明。
精華 FAQ
他飾演女主角祝纓的精神導師王雲鶴，這也是他出道以來首次挑戰古裝題材。由於角色非男主定位，卻因通告外流而被懷疑增加感情戲，因而成為焦點。
爭議核心在於原著是無CP設定，重點是祝纓靠自身能力成長、闖仕途。書迷擔心劇版若把師徒情改成男女情，會破壞女主獨立、專注事業的故事主軸。
目前外界資訊主要來自流出的通告單，劇組尚未正式公布吳慷仁角色的完整設定，也未確認是否真的加入感情線，因此相關爭議仍待官方進一步說明。
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