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金鐘／「週末最強大」奪最佳綜藝節目 團隊：感言全忘光

記者陳穎／即時報導
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「週末最強大」獲得最佳綜藝節目獎。圖／摘自YT
「週末最強大」獲得最佳綜藝節目獎。圖／摘自YT

AI摘要

文章摘要整理：

第61屆金鐘獎綜藝節目獎由「週末最強大」獲得，團隊上台激動致謝，並表示將持續精進，延續台灣原創綜藝精神。

第61屆金鐘獎「綜藝節目獎」今（25日）晚揭曉，由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持的「週末最強大」擊敗「一字千金」、「百分之一相對論第一季」、「星廚之戰」及「綜藝玩很大」，拿下綜藝節目獎。製作團隊上台領獎時難掩激動，高喊：「我們得獎了！」並感謝評審的肯定與鼓勵。

「週末最強大」製作團隊上台後笑說，剛才現場氣氛太熱烈、太好笑，讓自己一度緊張到把準備好的得獎感言全忘了，只能趕緊拿著手稿致詞。團隊首先感謝金鐘評審的肯定，表示這份殊榮將成為繼續努力的動力，「我們會更加持續地努力精進，交出更亮麗的成績。」

團隊也特別感謝電視台的支持，表示節目能夠走到今天，「因為有電視台的支持，所以我們勇敢地踏出第一步。」同時也感謝製作團隊一路上的投入，以及三位主持人胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲的精采表現。

從節目開播一路走到金鐘舞台，「週末最強大」以台灣原創綜藝為核心，融合短劇、歌唱、外景、特技及歌仔戲等元素。胡瓜日前走紅毯時就曾表示，節目最自豪的地方就是「我們是台灣原創的節目」，希望找回過去台灣「綜藝王國」的特色，讓屬於台灣的綜藝精神重新被看見。

精華 FAQ

  • 本屆綜藝節目獎由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持的「週末最強大」奪下，擊敗「一字千金」、「百分之一相對論第一季」、「星廚之戰」及「綜藝玩很大」等節目。

  • 團隊上台後相當激動，先高喊「我們得獎了！」，並坦言現場氣氛太熱烈，讓他們一度緊張到把準備好的感言忘光，只能拿著手稿補充致詞。

  • 節目以台灣原創綜藝為核心，結合短劇、歌唱、外景、特技與歌仔戲等元素；團隊也感謝金鐘評審、電視台支持、製作團隊投入，以及三位主持人的精彩表現。

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