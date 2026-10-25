金鐘／「週末最強大」奪最佳綜藝節目 團隊：感言全忘光

「週末最強大」獲得最佳綜藝節目獎。圖／摘自YT

AI摘要 文章摘要整理： 第61屆金鐘獎綜藝節目獎由「週末最強大」獲得，團隊上台激動致謝，並表示將持續精進，延續台灣原創綜藝精神。

第61屆金鐘獎「綜藝節目獎」今（25日）晚揭曉，由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持的「週末最強大」擊敗「一字千金」、「百分之一相對論第一季」、「星廚之戰」及「綜藝玩很大」，拿下綜藝節目獎。製作團隊上台領獎時難掩激動，高喊：「我們得獎了！」並感謝評審的肯定與鼓勵。

「週末最強大」製作團隊上台後笑說，剛才現場氣氛太熱烈、太好笑，讓自己一度緊張到把準備好的得獎感言全忘了，只能趕緊拿著手稿致詞。團隊首先感謝金鐘評審的肯定，表示這份殊榮將成為繼續努力的動力，「我們會更加持續地努力精進，交出更亮麗的成績。」

團隊也特別感謝電視台的支持，表示節目能夠走到今天，「因為有電視台的支持，所以我們勇敢地踏出第一步。」同時也感謝製作團隊一路上的投入，以及三位主持人胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲的精采表現。

從節目開播一路走到金鐘舞台，「週末最強大」以台灣原創綜藝為核心，融合短劇、歌唱、外景、特技及歌仔戲等元素。胡瓜日前走紅毯時就曾表示，節目最自豪的地方就是「我們是台灣原創的節目」，希望找回過去台灣「綜藝王國」的特色，讓屬於台灣的綜藝精神重新被看見。