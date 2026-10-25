蔡康永微博無預警表態「我沒有支持過台獨」 全文一次看
蔡康永因現身造勢場合引發爭議後，在微博發文澄清未支持台獨，並為合作方與粉絲受影響道歉；國台辦則重申對台獨立場強硬。
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蔡康永因現身造勢場合引發爭議後，在微博發文澄清未支持台獨，並為合作方與粉絲受影響道歉；國台辦則重申對台獨立場強硬。
蔡康永月初因現身沈伯洋造勢場合引發兩岸熱議，甚至遭對岸品牌切割封殺，今蔡康永突然在微博發文，強調「我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨」，對於合作方和曾經喜歡過他的粉絲造成困擾，他深感抱歉。
中國國台辦對此強硬回應，表示在大是大非問題上「沒有任何模糊的空間」，並重申依法懲戒台獨頑固分子，儘管蔡康永事後發文解釋是因應採訪需求，並未支持任何黨派，仍於事無補。
蔡康永今在微博發出3點聲明，一是他沒有支持過台獨，二是他主持訪談以來，從未成為其中任何一位的信徒，訪問對方不代表認同對方，三是為了收集訪談資訊，他前往不同受訪者活動現場觀察，「這個工作習慣招來批評，這些批評當然有其道理，我完全理解。只是所引起的誤會，給我的合作方以及曾經喜歡我的人，造成了困擾，我對他們深感抱歉」。
以下為微博全文：
致關心此事的你：
1.我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨。
2.我從1998年開始主持訪談，訪過近萬位來賓，他們有各式各樣的立場，我從來沒有成為其中任何一位的信徒。訪問對方並不表示會認同對方。
3.近日為了採集訪談資訊，我前往不同受訪者的活動現場體驗觀察。
這個工作習慣招來批評，這些批評當然有其道理，我完全理解。只是所引起的誤會，給我的合作方以及曾經喜歡我的人，造成了困擾，我對他們深感抱歉。
我的父母都來自上海，本來互不相識的他們，到台北才相遇。如果不是時代動蕩形成的緣分，世上根本不會有我這個人。
所有曾經的緣分，我都感激。
即使緣分已告一段落，所有曾讓我被看見被聽見的緣分，我都永遠感激。
如果承蒙你曾經認可過我，我應該沒機會再當面致謝了，容我在這里謝謝你曾經在各種時刻，帶給我好好活下去的力量。願你也一切安好。
獻上我的祝福。
他在微博明確表示自己一直希望兩岸友好來往，並強調「我沒有支持過台獨」。同時，他也說明自己主持訪談多年，訪問不同立場的人不代表認同對方。 因為他近日前往不同受訪者活動現場觀察、蒐集訪談資訊，引發外界誤會與批評，並波及合作方及曾經喜歡他的粉絲，因此他對造成的困擾表示歉意。 國台辦回應態度強硬，表示在涉及大是大非的台獨問題上沒有任何模糊空間，並重申將依法懲戒台獨頑固分子，即使蔡康永事後解釋，也未能改變其立場。
精華 FAQ
他在微博明確表示自己一直希望兩岸友好來往，並強調「我沒有支持過台獨」。同時，他也說明自己主持訪談多年，訪問不同立場的人不代表認同對方。
因為他近日前往不同受訪者活動現場觀察、蒐集訪談資訊，引發外界誤會與批評，並波及合作方及曾經喜歡他的粉絲，因此他對造成的困擾表示歉意。
國台辦回應態度強硬，表示在涉及大是大非的台獨問題上沒有任何模糊空間，並重申將依法懲戒台獨頑固分子，即使蔡康永事後解釋，也未能改變其立場。
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