金鐘／陳漢典主持首秀 台上找蔡康永等大哥求救 被潑冷水
第61屆金鐘獎因颱風延期後登場，陳漢典首度主持三金典禮，開場求救前輩、合體沈玉琳演出，並感謝幕後團隊與呼應「一世代」主題。
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第61屆金鐘獎因颱風延期後登場，陳漢典首度主持三金典禮，開場求救前輩、合體沈玉琳演出，並感謝幕後團隊與呼應「一世代」主題。
第61屆金鐘獎今晚間登場，首度挑戰三金典禮主持的陳漢典，開場便展現十足綜藝魂，不僅致電蔡康永、徐乃麟、哈林等前輩「求救」，還一人分飾兩角模仿大哥與自己對話，卻頻頻被潑冷水，笑料不斷，隨後更與沈玉琳合體帶來歌曲舞台，炒熱典禮氣氛。
陳漢典在開場致詞時也提到，籌備金鐘61的過程讓他深刻體會「不是什麼事情都是理所當然的」，尤其為了讓典禮順利舉行，幕後百人團隊必須在最短時間內完成各種應變措施，加上所有來賓都得排除萬難才能坐在典禮現場，才有今晚眾人齊聚一堂的畫面。他也特別向幕後工作人員致意，請現場為自己以及幕後團隊送上掌聲。
今年金鐘61主題為「一世代」，而典禮也因颱風延期，成為金鐘60年來首次因天候因素延後舉行的典禮。陳漢典巧妙呼應主題，表示「一」也代表誕生與重生，更笑著宣布：「我們的典禮重生啊！我們做到了，我們要開始了！」
開場時，陳漢典也特別把話題帶到與自己同台演出的沈玉琳身上，笑說對方「整個身心都重生了」，隨即歡迎沈玉琳回歸金鐘舞台。沈玉琳今年主持「11點熱吵店」再度入圍綜藝節目主持人獎，兩人合體演出，也成為開場一大亮點。陳漢典更高喊：「我回來了，我也變帥了！」以幽默方式向沈玉琳致意。
此外，陳漢典也觀察到近年演藝圈生態快速改變，許多藝人開始經營YouTube頻道，甚至成立自己的製作公司，YouTuber也跨足電視圈，讓不同世代、不同平台的創作者逐漸匯流。他在台上歡迎YouTuber加入電視金鐘獎，也藉此笑虧演藝圈前輩的「人生智慧」，延續一貫的幽默風格。
他一開場就致電蔡康永、徐乃麟、哈林等前輩「求救」，還一人分飾兩角自導自演，被頻頻潑冷水後製造出大量笑料，接著又與沈玉琳合體演出歌曲舞台，成功炒熱全場。 他特別向幕後百人團隊致意，也請現場觀眾為工作人員鼓掌，因為典禮籌備過程中需要在短時間內完成各種應變，加上來賓都得排除萬難出席，讓他感受到一切都得來不易。 金鐘61因颱風延期，成為金鐘60年來首次因天候延後舉行的典禮，主題又是「一世代」。陳漢典以「一」象徵誕生與重生，笑稱典禮重生成功，並歡迎不同平台創作者匯流參與。
精華 FAQ
他一開場就致電蔡康永、徐乃麟、哈林等前輩「求救」，還一人分飾兩角自導自演，被頻頻潑冷水後製造出大量笑料，接著又與沈玉琳合體演出歌曲舞台，成功炒熱全場。
他特別向幕後百人團隊致意，也請現場觀眾為工作人員鼓掌，因為典禮籌備過程中需要在短時間內完成各種應變，加上來賓都得排除萬難出席，讓他感受到一切都得來不易。
金鐘61因颱風延期，成為金鐘60年來首次因天候延後舉行的典禮，主題又是「一世代」。陳漢典以「一」象徵誕生與重生，笑稱典禮重生成功，並歡迎不同平台創作者匯流參與。
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