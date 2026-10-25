金鐘／SJ利特「嗚嗚我沒得獎」頒獎給銀赫後台心聲曝光

銀赫主持「宇宙啦啦隊」拿下最具人氣綜藝節目獎。圖／三立提供

AI摘要 文章摘要整理： 利特原訂來台頒發金鐘61最具人氣綜藝節目獎，卻因颱風改錄影片，最後由銀赫的《宇宙啦啦隊》獲獎，兩人隔空互動成焦點。

韓星利特以「客家廚房」入圍金鐘61最具人氣綜藝節目獎，同時擔任該獎項頒獎人，他原訂來台親自頒發獎項，無奈薔琵颱風來襲打亂行程，利特則錄製影片宣布得獎結果，最後獎落同隊Super Junior隊員銀赫主持的「宇宙啦啦隊」，他更搞笑「嗚嗚」兩聲：「我沒得獎～恭喜銀赫！」

利特感嘆，因颱風因素，「從一年前就準備的行程就這樣取消了，在此我想說聲『對不起』」並稱原本想親自在現場聽大家的掌聲和歡呼聲，同時對大家說聲「我回來了」，但很可惜，最後只能透過影片問好。

去年利特以該節目奪下「最具人氣綜藝節目獎」，成為該獎項第一位外國藝人得獎者，他也承諾明年若再度入圍，一定會提前空下時間到現場和大家同歡，笑說：「人家不是說無三不成禮嗎？」除了宣布得獎者外，他也提到新節目「迫降客庄：恁仔細」將展現全新風貌。

銀赫以「宇宙啦啦隊」拿下具人氣綜藝節目獎，他也透過影片除了感謝製作人B2選擇自己，直言拍攝期間認識很多人、包括選手們，「看著大家漸漸成長的樣貌，是一段意義非凡的時光，更重要的是一直相信我，謝謝牛奶老師、金姐，加上每一位努力到最後的選手們。」

利特擔任最具人氣綜藝節目獎頒獎人，透過影片宣布得獎結果。圖／三立提供