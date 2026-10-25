超狂彩蛋 櫻井翔牽林志玲登小巨蛋喊：榮幸同台國際名模

櫻井翔和林志玲擔任今晚演唱會主持人。圖/讀者提供

AI摘要 文章摘要整理： MUSIC EXPO LIVE 2026首次海外登場於台北小巨蛋，櫻井翔驚喜邀林志玲同台主持，並由多組日韓人氣藝人接力演出，展現亞洲音樂魅力。

日本 指標性大型音樂盛會《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》25日晚於台北小巨蛋盛大登場，今年活動首度移師海外，集結日本、韓國人氣藝人，透過多元音樂風格與精彩舞台，展現亞洲流行音樂的豐富魅力。今日由&TEAM、NCT WISH、櫻坂46接力登台，接著由&TEAM攜手特別來賓帶來限定合作舞台，最後由韓國人氣男團ATEEZ壓軸登場，以充滿爆發力的演出為台北場掀起最高潮。

影片來源：YouTube@TVBS

令全場意外的是，原定的主持人櫻井翔晚間牽著國際名模林志玲 現身，開心宣布：「今天，我們也特別邀請到一位嘉賓主持人，和我一起參與這場盛會。能夠與她同台，我感到非常榮幸。讓我們用熱烈的掌聲，歡迎林志玲！」

櫻井翔在日本是主持大型音樂節目的常客，這次登上小巨蛋台風超穩，流暢介紹「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」是一場非常特別的活動，希望透過音樂，將亞洲優秀藝人的精彩演出帶給全世界，讓更多人感受到亞洲音樂的魅力，而且首次將這個活動帶到海外，選在台北作為第一站。

林志玲身為重量級彩蛋，也很開心參與盛會。她表示：「非常開心今天能夠參與這麼有魅力、充滿能量的舞台，也非常榮幸能夠和櫻井翔先生一起主持這場活動。我覺得，音樂不只是一場演出，更是連結不同國家、不同文化的重要橋樑。透過音樂，我們能夠跨越語言的界線，讓全世界聽見來自亞洲的聲音，也讓更多人認識亞洲豐富多元的音樂文化。今天，希望大家都能一起感受音樂強大的魅力，盡情享受每一組藝人帶來的精彩演出！」

櫻井翔和林志玲擔任今晚演唱會主持人。圖/讀者提供

嵐飯千呼萬喚終於等到櫻井翔訪台。圖/讀者提供