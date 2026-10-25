金鐘紅毯／聶雲結婚24年愛妻正臉曝光 凍齡顏值太驚人

聶雲(左)攜手結婚24年的妻子Judy走金鐘紅毯。(本報系金鐘獎採訪團隊／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 聶雲憑全英文節目入圍金鐘獎，暌違20年再度角逐主持人獎，並攜結婚24年妻子走上紅毯，展現對得獎的高度期待。

由聶雲主持， TaiwanPlus 「The Taipei Tonight Show」入圍本屆金鐘生活風格節目主持人獎，該節目結合美式深夜脫口秀形式、現場樂隊、趣味互動及深度訪談。聶雲透過輕鬆、幽默且不艱澀的英語對談，向國際觀眾介紹台灣各界知名人物，讓世界看見台灣。

曾5度入圍金鐘獎兒少、綜藝節目主持人獎的聶雲，暌違20年第六度問鼎金鐘，今（25日）他出席第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮，攜手結婚24年的妻子走紅毯，心情既緊張又興奮！談到再度入圍的心情，他坦言依舊非常期待得獎，即使經過多年歷練，對獎項仍抱持高度期待。

聶雲這次以全英文訪談節目入圍金鐘獎，談及節目最吸引他的地方，他認為，台灣有許多美麗又精彩的風景，也有各領域傑出、充滿才華的人物，但這些優秀的人事物，需要一個舞台讓更多國際觀眾看見。

聶雲表示，身為主持人，他的工作就是把舞台搭建好，讓台灣有才華的人，以及不同領域的藝人，都能在節目中發光發熱，進而讓更多人認識台灣的魅力。他認為，這正是節目最可愛、也最有意義的地方。被問到這次是否有信心抱回金鐘獎，聶雲難掩期待，面對主持人祝福他得獎，也笑著回應感謝，展現對這次入圍的期待。

聶雲以「The Taipei Tonight Show」入圍金鐘61生活風格節目主持人獎。(本報系金鐘獎採訪團隊／攝影)

聶雲以「The Taipei Tonight Show」入圍金鐘61生活風格節目主持人獎。(本報系金鐘獎採訪團隊／攝影)

聶雲(左)攜手結婚24年的妻子Judy走金鐘紅毯。(本報系金鐘獎採訪團隊／攝影)