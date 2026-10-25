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金鐘／節目類5大亮點 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

記者李姿瑩／即時報導
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胡瓜(中)首次和兒女一起入圍金鐘獎。圖／客家電視台提供
胡瓜(中)首次和兒女一起入圍金鐘獎。圖／客家電視台提供

AI摘要

文章摘要整理：

第61屆金鐘獎節目類典禮因颱風順延登場，陳漢典首主持、綜藝主持獎死亡之組、胡瓜一家合體與人氣獎對決，成為最大看點。

薔琵颱風攪局，原訂23、24日舉辦的第61屆金鐘獎頒獎典禮，因颱風假順延，「節目類」頒獎典禮改至25日、「戲劇類」則改至26日，由於天候因素，星光大道皆移至室內舉行，不對外開放。藝人檔期因此產生異動，原本打算出席的吳宗憲因為工作，不得不缺席今年的金鐘獎。

今晚節目類由陳漢典擔任典禮主持人，加上多位綜藝界大咖正面交鋒、胡瓜一家三口合體走紅毯，以及人氣綜藝獎競爭白熱化，成為本屆典禮不可錯過的五大亮點。

第一大亮點就是陳漢典首度獨挑大梁的表現，有望與Lulu夫妻同框放閃。而移師室內的星光大道，也成為今年金鐘獎紅毯安排的一大變化，考驗紅毯主持人夏和熙、Dora（謝雨芝）的主持功力。

第二大亮眼則是死亡之組「綜藝節目主持人獎」，吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）以「綜藝大熱門」入圍，沈玉琳、Melody（殷悅）憑「11點熱炒店」角逐，胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲則以「週末最強大」加入戰局。此外，曾國城、蔡尚樺的「全民星攻略」，以及邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）、溫妮、丘涵主持的「真料理兩鍋論」，也都是熱門組合，最終獎落誰家備受關注。

胡瓜也是今年第三大亮點，一家3口憑藉「胡來旅行社」入圍實境節目主持人獎，加上新作「週末最強大」首次入圍綜藝節目及主持人獎，今年67歲的胡瓜老驥伏櫪，雄心不減，先前受訪透露，最開心的是終於能牽著女兒小禎、兒子胡釋安一起走紅毯，即使沒有得獎，能與家人及工作夥伴共享榮耀都值得紀念。

第四大亮點是粉絲最關心的人氣綜藝獎，Super Junior在台灣上演「網內互打」。「最具人氣綜藝節目獎」吸引粉絲群起投票，其中銀赫主持的「宇宙啦啦隊」與利特參與的「廚師的迫降：客家廚房2」票數緊咬，SJ兩位成員隔空較勁，成為人氣獎焦點。

此外，第五大亮點則是跨世代藝人合作及經典旋律演出，向幕後影視工作者致敬，為節目類頒獎典禮增添精采看點。

61屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮將透過電視、廣播與多元網路平台同步播出。電視頻道包括三立都會台及公視主頻，節目類另於三立MOD綜合台播出，戲劇類則於三立MOD戲劇台播出；海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STARHUB及馬來西亞UNIFI TV收看。網路直播平台包括金鐘61官網、文化部Facebook、金鐘官方YouTube、LINE TODAY、LINE TV、中華電信Hami Video、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube及三立新聞網直播室；公視點點愛YouTube另提供手語版直播，好事989也將同步轉播典禮實況。更多典禮資訊及金鐘61系列活動，請至第61屆金鐘獎官方網站（https://gba.tavis.tw/61st/index.html）查詢。

陳漢典(左起)、吳宗憲、LuLu之前一起出席金鐘分享會。記者沈昱嘉／攝影
陳漢典(左起)、吳宗憲、LuLu之前一起出席金鐘分享會。記者沈昱嘉／攝影

利特今年原本將出席金鐘獎頒獎典禮。圖／摘自臉書
利特今年原本將出席金鐘獎頒獎典禮。圖／摘自臉書

精華 FAQ

  • 因薔琵颱風來襲影響活動安排，原訂23、24日舉行的典禮順延，節目類改到25日、戲劇類改到26日，星光大道也改為室內舉行。

  • 最受矚目的是綜藝節目主持人獎的死亡之組，吳宗憲、陳漢典、Lulu、沈玉琳、胡瓜等多組主持人同場競逐，得獎結果格外難料。

  • 除了頒獎競爭，胡瓜一家3口合體走紅毯與跨世代演出也是亮點；此外，Super Junior成員參與的人氣綜藝獎票選激烈，成為粉絲關注焦點。

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