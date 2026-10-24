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申敏兒曝金宇彬寵妻日常：我胖了也誇「漂亮」

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申敏兒曝金宇彬寵妻日常：我胖了也誇「漂亮」

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金宇彬(左)和申敏兒婚宴美照。（取材自soyoobridal_official ...
金宇彬(左)和申敏兒婚宴美照。（取材自soyoobridal_official IG）

AI摘要

文章摘要整理：

申敏兒上《劉QUIZ ON THE BLOCK》分享婚後生活，透露金宇彬總在她自覺變胖或狀態不好時仍甜讚「最漂亮」，讓劉在錫大讚他是寵妻狂魔。

韓星申敏兒近日分享與丈夫金宇彬的婚後生活，透露即使自己覺得變胖或狀態不好，金宇彬仍會稱讚她「是我看過最漂亮的樣子」，甜蜜告白讓主持人劉在錫連聲讚嘆。

申敏兒近日登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目中，劉在錫詢問申敏兒，夫妻倆平時在家是否經常不自覺地對彼此說某些話。申敏兒笑著回答：「我常說『包裹到了』、『包裹太多了，快點拆開』。家裡明明沒有人，包裹卻一直來。」

出乎意料的答案讓劉在錫當場大笑。他也認同表示，購物下單時不覺得東西多，但包裹一送到門口就容易堆積，而且撕掉膠帶、移除寄件單，再把紙箱折好收起來，其實也是一項工作。

談到金宇彬平時最常對自己說什麼，申敏兒起初害羞地表示：「他很常稱讚我，但現在太不好意思了，說不出口。」

在劉在錫追問下，她才紅著臉透露，金宇彬經常對她說：「好漂亮。」

申敏兒接著分享，即使自己覺得體重增加，或是當天狀態不太好，金宇彬仍會稱讚她：「是我看過最漂亮的樣子。」

金宇彬這番毫不吝嗇的甜蜜稱讚，讓劉在錫忍不住連聲讚嘆，接連表示「真不錯」、「太好了」，還大讚對方實在是寵妻狂魔。

申敏兒與金宇彬2015年公開戀情，經歷長達10年的愛情長跑、金宇彬抗癌成功，於2025年12月步入婚姻。

精華 FAQ

  • 她表示金宇彬平時很常稱讚她，最常說的就是「好漂亮」。雖然她一開始有些害羞不敢多講，但在劉在錫追問下，仍笑著分享了這句甜蜜告白。

  • 申敏兒說，即使自己覺得體重增加，或當天狀態不太好，金宇彬依然會安慰她，並稱她是「我看過最漂亮的樣子」，展現出十足的寵妻語氣。

  • 因為金宇彬對申敏兒毫不吝嗇地讚美，讓劉在錫聽後直呼「真不錯」、「太好了」，還笑稱對方實在是寵妻狂魔，現場氣氛十分溫馨。

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