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新婚8個月女星突傳死訊 乳癌第四期不敵病魔

記者廖福生／即時報導
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安妮卡拉肖恩（右）今年2月才剛與丈夫甜蜜完婚，如今卻因病離世。圖／摘自X
安妮卡拉肖恩（右）今年2月才剛與丈夫甜蜜完婚，如今卻因病離世。圖／摘自X

AI摘要

文章摘要整理：

《真實世界：西雅圖》女星安妮卡拉肖恩因乳癌第四期病逝，享年34歲，距離今年2月的新婚生活僅8個月，令親友與粉絲深感不捨。

經典實境節目「真實世界：西雅圖」出身的女星安妮卡拉肖恩（Anika Rashaun），驚傳於本月初因不敵病魔不幸離世，享年34歲。由於她今年2月才剛與丈夫甜蜜完婚，這場突如其來的死訊讓親友與粉絲感到措手不及、悲痛萬分。

安妮卡的多年摯友蒂亞拉拉莫斯（Tiara Ramos）隨後在社群平台上悲痛證實這項噩耗，寫下：「當我最好的朋友兼姐妹離世時，我感覺失去了自己的一部分靈魂。去年夏天她被確診為乳癌第四期，這個診斷對我們所有人來說都是一次沉重的打擊。」字裡行間滿是對摯友的不捨與心碎。

回顧安妮卡短暫而燦爛的一生，她在螢光幕前總是展現真誠且充滿活力的面貌，不僅透過「真實世界」與「挑戰賽」（The Challenge）第29季擄獲大批觀眾的心，在面對第四期乳癌的漫長抗癌路上，也始終展現出令人敬佩的堅韌與勇氣。

然而最令人鼻酸的是，她今年2月才剛與老公凱爾（Kyle）攜手步入禮堂，幸福的新婚生活僅維持短短8個月，便敵不過病魔摧殘，與摯愛陰陽兩隔。

摯友感性形容，安妮卡是一個充滿魅力、堅定忠誠且無條件愛著身邊所有人的美麗女性，「她熱愛生活、勇於體驗很多人只能夢想的事，她的美麗由內而外，將永遠活在我們心中。」

精華 FAQ

  • 根據好友在社群平台證實，她去年夏天被診斷出乳癌第四期，之後持續與病魔抗戰，但最終仍不敵病情惡化，於本月初離世，享年34歲。

  • 安妮卡拉肖恩因參與經典實境節目《真實世界：西雅圖》受到關注，也曾出現在《挑戰賽》第29季，憑著真誠、活力與個人魅力獲得不少觀眾喜愛。

  • 好友蒂亞拉拉莫斯表示，安妮卡是充滿魅力、堅定忠誠且無條件愛著他人的女性，熱愛生活、勇於嘗試，並認為她由內而外的美麗會永遠留在人們心中。

西雅圖 乳癌

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