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美如神女降臨… 迪麗熱巴「雨中銜蝶」走紅毯 網喊：值得列內娛史冊

娛樂新聞組／即時報導
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迪麗熱巴冒雨銜蝶走紅毯，被網友形容為「神女降臨」。(取材自微博)
迪麗熱巴冒雨銜蝶走紅毯，被網友形容為「神女降臨」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

2026年VOGUE時尚之力盛會在蘇州雨中登場，迪麗熱巴銜蝶紅毯瞬間意外爆紅，劉亦菲則以黑金羽毛高訂造型連三年壓軸引發討論。

2026年VOGUE時尚之力盛會23日在蘇州登場，以「絕色」為主題的紅毯遇上大雨，反而意外成就多個話題名場面。女星迪麗熱巴身穿Zuhair Murad 2026秋冬高級訂製禮服，冒雨銜蝶亮相，沒想到定點拍照時，唇邊蝴蝶突然飛走，靈動畫面迅速在網路瘋傳，被網友形容為「神女降臨」，甚至直呼是「列入內娛史冊」經典瞬間。劉亦菲則身穿Elie Saab黑金羽毛高訂禮服，搭配寶格麗高級珠寶，連續第三年擔任盛典紅毯壓軸，氣勢同樣受矚。

迪麗熱巴當晚以香檳粉色滿鑽魚尾禮服搭配精緻頭飾，在雨幕與閃光燈交織下亮相。她唇邊銜著蝴蝶道具，擺出姿勢拍照時，蝴蝶恰巧振翅飛離，意外成為整場紅毯熱度最高畫面之一。「迪麗熱巴嘴裡蝴蝶飛走」等相關話題迅速登上熱搜。

網友紛紛稱讚她的造型兼具華麗與靈氣，認為滿鑽禮服襯托出她立體的五官，搭配額間寶石與唇邊蝴蝶，更添神祕氣息；也有人認為，蝴蝶飛走的瞬間恰好為畫面增添動感，宛如電影中的奇幻場景，讓原本精心設計的造型多了意外驚喜。

除了造型本身，迪麗熱巴在大雨中仍從容完成紅毯拍攝，也獲得不少關注。

劉亦菲則在盛典尾聲壓軸登場，以Elie Saab 2026秋冬高級訂製禮服亮相。服裝以黑金色調搭配層疊羽毛，裙身呈現由淺至深的漸層效果，搭配寶格麗高級珠寶，整體造型華麗而大氣。據悉，她已連續三年在VOGUE時尚之力盛會壓軸亮相，從過往的花卉造型到今年的羽毛禮服，每年都以不同風格引起討論，網友更以「鳳凰神女」形容她當晚的造型。

除了迪麗熱巴與劉亦菲，白鹿、楊紫、楊冪、古力娜扎、關曉彤、周也、孟子義、張婧儀、趙露思、劉詩詩等女星也出席盛會，各自以不同風格詮釋「絕色」主題；超模何穗、谷愛凌及國際嘉賓也為紅毯增添多元面貌。

劉亦菲當晚造型被網友形容為「鳳凰神女」。(取材自微博)
劉亦菲當晚造型被網友形容為「鳳凰神女」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她身穿香檳粉色滿鑽魚尾禮服，冒雨銜著蝴蝶道具拍照時，蝴蝶突然振翅飛走，形成極具動感的瞬間，迅速在網路瘋傳並登上熱搜。

  • 因為滿鑽禮服、精緻頭飾與唇邊蝴蝶營造出神秘靈氣，加上雨幕與閃光燈的氛圍很像電影場景，蝴蝶飛走後更增添奇幻感。

  • 她以Elie Saab黑金羽毛高級訂製禮服搭配寶格麗珠寶壓軸登場，整體呈現華麗大氣的視覺效果，且已連續3年擔任盛典紅毯壓軸。

迪麗熱巴 劉亦菲

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