「越南梁朝偉」巧遇梁朝偉本人…連炳發早餐巧遇影帝
拿下金鐘視帝的越南演員連炳發再度來台，準備參與金鐘獎戲劇節目頒獎，並在飯店早餐時巧遇梁朝偉，引發熱議。
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拿下金鐘視帝的越南演員連炳發再度來台，準備參與金鐘獎戲劇節目頒獎，並在飯店早餐時巧遇梁朝偉，引發熱議。
越南籍的連炳發去年以「化外之醫」拿下金鐘視帝，時隔1年，他已於昨晚抵台，如無颱風再攪局，將擔任今年金鐘獎戲劇節目的視帝及最佳導演獎，搭檔的也是金鐘視后鍾欣凌。發哥過去有「越南梁朝偉」封號，沒想到這回竟在飯店跟香港影帝梁朝偉隔桌吃早餐，難怪直呼：「天啊！」
連炳發上周才在越南參加台灣南向的音樂活動，原本就酷愛女團舞，還跟Baby Mint合照。這次他以金鐘視帝身分再度來台，分享心情：「去年這個時候，我在職業生涯中迎來了一個難忘的里程碑。一年飛逝。今年，我有機會回到金鐘獎頒獎典禮，擔任兩個類別的主持人和頒獎主持人，最佳男主角和最佳導演，這是一個巨大的榮譽!!!」
發哥特別在社群以越南文介紹今年入圍的視帝們，包括周渝民、曾敬驊、莊凱勛、謝章穎、陳澤耀，其中陳澤耀跟謝章穎曾跟他合作「化外之醫」，他還特別提到「仔仔」周渝民是「Anh Chau Du Dan（F4），我們這一代的童年偶像。天啊，如果他贏得這個獎項，我會為他拿著獎杯嗎？？？我快要笑死了」。
「化外之醫」製作人湯昇榮也開心分享發哥臉書：「阿發來頒金鐘獎，還在粉絲頁很認真的介紹今年入圍的男主角！到底會是誰呢？我們拭目以待！」
他以去年金鐘視帝身分再度來台，將擔任今年金鐘獎戲劇節目的頒獎與主持工作，並與鍾欣凌搭檔，展現受到肯定後的舞台分量。 連炳發用越南文介紹今年入圍視帝名單，還提到與他合作過的陳澤耀、謝章穎，以及童年偶像周渝民，內容真誠又有趣，讓粉絲覺得很親切。 外號被稱作「越南梁朝偉」的連炳發，竟在飯店早餐時與梁朝偉隔桌而坐，讓他當場驚呼「天啊！」，這種戲劇性的巧遇也成為新聞焦點。
精華 FAQ
他以去年金鐘視帝身分再度來台，將擔任今年金鐘獎戲劇節目的頒獎與主持工作，並與鍾欣凌搭檔，展現受到肯定後的舞台分量。
連炳發用越南文介紹今年入圍視帝名單，還提到與他合作過的陳澤耀、謝章穎，以及童年偶像周渝民，內容真誠又有趣，讓粉絲覺得很親切。
外號被稱作「越南梁朝偉」的連炳發，竟在飯店早餐時與梁朝偉隔桌而坐，讓他當場驚呼「天啊！」，這種戲劇性的巧遇也成為新聞焦點。
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