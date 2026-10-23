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張秀卿恨透落跑前夫提告 絕美玉女董娘夢碎3房遭法拍

記者林士傑／即時報導
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張秀卿(左)跟前夫王國贊撕破臉對簿公堂。圖／摘自臉書
張秀卿(左)跟前夫王國贊撕破臉對簿公堂。圖／摘自臉書

AI摘要

文章摘要整理：

張秀卿、郭靜純與胡藝芬都曾因婚姻與前夫債務風波受牽連，其中張秀卿已對前夫提告，胡藝芬則與丈夫共同還債、撐過法拍危機。

張秀卿與王國贊相差12歲的姐弟戀，過去令人稱羨，日前宣布離婚3年，疑因財務問題決裂。無獨有偶的是，郭靜純跟製作人王信貴也在3年離婚，負債累累的王信貴驚傳人間蒸發；不同於兩人婚變，胡藝芬選擇跟老公王國憲共同面對，但有網友發現3人老公同樣姓王，成為意外巧合。

張秀卿12年前再婚，跟王國贊在台南席開214桌，象徵「甜蜜一生一世」，如今疑被王國贊債務拖累，浪漫承諾跳票。由於王國贊遭爆捲款神隱，她強調未曾過問王國贊的事業，借款3400萬(新台幣，約105萬美元)討不回來，至於遭疑假離婚，她稱自己同為受害者，已向法院提告，一切交由律師處理。

郭靜純與前製作人老公王信貴移民加拿大7年，日前發文說在3年前和平簽字離婚，沒向對方要贍養費。而王信貴是資深戲劇製作人，傳出陸續跟同行、藝人借款上千萬，目前人間蒸發，對此，郭靜純表示前夫相當善良，至今仍努力彌補事業失敗造成的後果。

同樣被老公連累， 玉女歌手胡藝芬當年為愛淡出，風光成為董娘，跟老公王國憲育有3個兒子，生活甜蜜。未料王國憲創立的廣告公司因故倒閉，夫婦19年前欠債數千萬，3間房子全被法拍，不過小兩口沒因此決裂，在客戶介紹下舉家遷居大陸工作，愈挫愈勇努力還債，後來返台到市場賣水果維生，至今仍有部分債務。

胡藝芬去年上「新聞挖挖哇」談到一家五口歷經種種風波，感情反而更緊密，確實會因為債務爭吵，但見到老公努力面對，同甘共苦的信念更為堅定。她的大兒子、三兒子繼承衣缽，組成的饒舌團體「跨世兄弟」常常受邀演出，讓她與有榮焉。

胡藝芬婚後與老公負債累累，攜手順利度過難關。圖／摘自臉書
胡藝芬婚後與老公負債累累，攜手順利度過難關。圖／摘自臉書

郭靜純已移居加拿大，離婚展開新人生。圖／摘自臉書
郭靜純已移居加拿大，離婚展開新人生。圖／摘自臉書

精華 FAQ

  • 張秀卿表示自己也是受害者，因王國贊疑似捲款神隱而遭拖累，3400萬借款討不回來，已經向法院提告，後續交由律師處理，並否認外界對假離婚的猜測。

  • 郭靜純透露兩人已在3年前和平簽字離婚，她沒有向對方要求贍養費；但王信貴後來傳出向同行與藝人借款上千萬後人間蒸發，郭靜純則形容他仍努力彌補事業失敗的後果。

  • 胡藝芬與王國憲當年因公司倒閉欠下數千萬，3間房子也被法拍，但夫妻並未決裂，反而搬到大陸工作、返台後到市場賣水果維生，一起持續還債，至今仍有部分債務。

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