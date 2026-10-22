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揭「少林足球」祕辛 馮志強宣傳新片 談周星馳私下真面目

記者陳穎／即時報導
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香港導演馮志強分享執導新作「浪花男女」的趣事。記者陳穎／攝影
香港導演馮志強分享執導新作「浪花男女」的趣事。記者陳穎／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

馮志強來台宣傳新片時，回憶參與少林足球編劇的經歷，稱周星馳私下親切且會親自演繹角色，讓團隊反覆嘗試後找到合適方向。

香港導演馮志強帶著新片「浪花男女」來台宣傳，除了分享新作，也回憶過去曾參與周星馳電影「少林足球」編劇工作的經歷。當年剛從電視台發展電影創作的他，年紀還很輕，首次接觸喜劇便與周星馳這位喜劇大師合作，直言那段經歷讓他學到很多。

馮志強透露，當時自己剛離開電視台不久，因緣際會認識曾參與周星馳電影的編劇，某次聊天時提到自己有一個故事構想，如果有機會能找周星馳演出就好了，沒想到對方很快替他牽線，「隔天就叫我去跟他談。」兩人因此開始合作，後來周星馳著手發展「少林足球」，馮志強也加入編劇團隊。

他回憶，當時「少林足球」原本就有功夫與足球結合的概念，他的工作就是不斷提供不同的創意與橋段，「每天都要給他新的東西。」為了找到最適合的故事方向，團隊前後寫了多個版本，從各種足球比賽橋段，到不同場景與笑料都曾嘗試。

不過，寫了一段時間後，周星馳提出一個關鍵問題：無論怎麼設計，電影裡的足球比賽可能都比不上現實中的真實比賽精彩。馮志強表示，這也讓團隊重新思考故事方向，最後發展出觀眾如今看到的作品，「我們就變成另外一條路。」

談到與周星馳合作是否壓力很大，甚至有外界印象中的「很兇」，馮志強則笑著否認，直言周星馳其實是「非常好的人」。他透露，周星馳在討論劇本時，並不只是用語言描述，常常會直接把角色演出來，讓編劇可以更直觀理解他的想法，「我是在看一場現場表演」。

馮志強也表示，當年自己才20多歲，對喜劇創作還在摸索階段，因此更多時候是在學習，「我就是不停提供東西給他選擇。」如今多年過去，他依然認為那段合作經驗對自己的創作影響很深，也讓他更明白不同類型電影，需要找到最適合自己的說故事方式。

至於現在再回頭看「少林足球」，馮志強認為，當年最重要的不只是創造笑點，而是團隊願意一次又一次嘗試不同方向，直到找到真正屬於電影的節奏。他也將這樣的創作思維延續到自己的作品中，像這次「浪花男女」，便是從衝浪與網路輿論兩個看似毫無關係的元素出發，尋找兩者之間的連結。

周星馳對自己的作品很有自信。圖／摘自微博
周星馳對自己的作品很有自信。圖／摘自微博

精華 FAQ

  • 他是帶著新片《浪花男女》來台宣傳，同時也分享過去參與《少林足球》編劇工作的經驗，談到自己如何在合作中學習喜劇創作與故事發展。

  • 馮志強表示周星馳並不像外界想像中那麼兇，反而是非常好的人；討論劇本時還會直接把角色演出來，讓編劇更清楚理解他的想法。

  • 馮志強說團隊原本不斷發想足球比賽橋段，但周星馳認為電影中的比賽未必能勝過現實精彩，於是大家重新思考，最後走出另一條更適合作品的路。

周星馳 香港

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