日本河口湖兇殺案瞎傳郭雪芙遇害 本人曬逗貓影片報平安
日本河口湖兇殺案因AI翻譯誤植死者姓名，竟被錯傳成郭雪芙遇害；她本人與經紀公司隨即出面澄清，成功止住謠言擴散。
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日本河口湖兇殺案因AI翻譯誤植死者姓名，竟被錯傳成郭雪芙遇害；她本人與經紀公司隨即出面澄清，成功止住謠言擴散。
日本山梨縣富士河口湖日前傳出驚悚命案，38歲被害者姓井，沒想到一度因翻譯錯誤，將死者名字誤植為台灣女星郭雪芙，甚至搭配她的照片散播。由於郭雪芙剛好也是38歲，大批粉絲嚇壞，紛紛湧入她的IG留言求證。郭雪芙昨（22日）親自留言報平安，附上逗貓出聲影片，經紀公司也緊急出面澄清，強調相關報導是假消息。
這起烏龍事件疑似源自AI翻譯失誤。據了解，日文新聞原文僅提及「郭姓人士」（郭さん），卻在缺乏上下文的情況下，被翻譯系統錯誤對應到知名度較高的郭雪芙，進而產生與事實不符的內容。相關新聞截圖甚至出現「台灣出身的郭雪芙さん（38歲）在山梨飯店被刺頸身亡」等字樣，還被配上郭雪芙的照片，在小紅書、TikTok及微博等平台流傳，甚至登上微博熱搜。
假消息越傳越廣，不少粉絲信以為真，急忙到郭雪芙的IG留言詢問，「剛刷到抖音說在山梨飯店被殺的是妳，這是假的吧」、「姐姐快闢謠」！面對突如其來的烏龍死訊，郭雪芙昨親自留言「沒事喲」，並附上一顆紅色愛心，向粉絲報平安。
郭雪芙在中國的粉絲團立即協助澄清，呼籲外界停止轉傳未經證實的消息。郭雪芙所屬經紀公司「好妙娛樂」隨後也在社群曬出第61屆金鐘獎「郭雪芙休息室」名牌照片，正式闢謠。公司表示，收到來自各方粉絲的關心，特別向大家報平安，強調郭雪芙每天都元氣滿滿地投入工作，目前正為10月24日的金鐘獎表演努力排練，網路流傳的日媒報導是假消息，也請大家不要過度擔心。
起因疑似是AI翻譯失誤，日文原文僅寫「郭さん」，卻被系統誤對應成知名度較高的郭雪芙，進而被加工成她在山梨飯店遇害的不實內容。 她在IG親自留言「沒事喲」，並附上逗貓出聲影片與紅色愛心報平安，讓粉絲放心，也用最直接的方式回應外界對她安危的擔憂。 郭雪芙中國粉絲團先呼籲停止轉傳未證實消息，經紀公司「好妙娛樂」再曬出金鐘獎休息室名牌照片，並強調她正正常工作、為10月24日表演排練。
精華 FAQ
起因疑似是AI翻譯失誤，日文原文僅寫「郭さん」，卻被系統誤對應成知名度較高的郭雪芙，進而被加工成她在山梨飯店遇害的不實內容。
她在IG親自留言「沒事喲」，並附上逗貓出聲影片與紅色愛心報平安，讓粉絲放心，也用最直接的方式回應外界對她安危的擔憂。
郭雪芙中國粉絲團先呼籲停止轉傳未證實消息，經紀公司「好妙娛樂」再曬出金鐘獎休息室名牌照片，並強調她正正常工作、為10月24日表演排練。
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