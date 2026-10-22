薔琵逼近 工藤靜香「緊急改班機」提早抵台 與粉絲合照

工藤靜香捧著花束和粉絲合照。記者林士傑／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 受颱風薔琵影響，工藤靜香臨時更改班機提早抵台，並在松山機場親切與粉絲合照簽名，準備於台北國際會議中心開唱。

「天王嫂」工藤靜香本周六在台開唱，由於颱風「薔琵」來勢洶洶，她原訂明天抵台，前天臨時更改班機，提早於今（22）日幫傍晚飛抵寶島，消息靈通的粉絲們下午就到現場等候偶像，工藤靜香一現身，現場粉絲狂喊她的名字，大呼「Welcome to Taiwan」。

今工藤靜香穿著海軍藍針織上衣，搭配炭灰色緊身褲和黑色娃娃鞋現身松山機場，她戴著白色棒球帽，神情自在向粉絲和媒體揮手打招呼，一邊露出招牌笑容。不少粉絲手持簽名板、海報吸引她注意，果然寵粉的她一個箭步上前，當場開起了迷你簽名會，為了盡量滿足每一位粉絲，她邊簽邊移動腳步，對於遞過來的簽名板和照片都來者不拒，有粉絲獻上花束，她把花抱在胸前，和眾人合照，展現親民的一面。

工藤靜香自1980年代出道以來，以獨特嗓音、舞台魅力與成熟氣質風靡亞洲，成為無數歌迷心中的經典女神。這次她將在台北國際會議中心舉辦「Shizuka Kudo 2026 "Dynamic" CONCERT in TAIPEI」，與台灣歌迷相約共度音樂之夜，她將以「Dynamic」為主題，帶來充滿能量的舞台演出，讓觀眾感受她多年來依舊不減的歌唱魅力與舞台氣場。巧的是老公木村拓哉下月也要在台開唱，夫妻倆默契十足。

工藤靜香抵台，心情相當好。記者林士傑／攝影

工藤靜香一身休閒現身。記者林士傑／攝影

工藤靜香幫粉絲簽名。記者林士傑／攝影