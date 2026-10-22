「乩身」金鐘9入圍 導演盼王柏傑得獎：他把三太子演活了

Netflix今（22）日舉辦金鐘派對「金選台劇都在Netflix」。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Netflix影集《乩身》入圍金鐘9項，導演感謝團隊與主演付出，也期待王柏傑以三太子角色得獎，並肯定台灣民俗題材被更多看見。

Netflix 原創奇幻民俗動作影集「乩身」今年入圍9項金鐘獎，從迷你劇集、男配角到戲劇類節目創新獎，並囊括配樂、攝影、聲音設計、美術設計、造型設計及視覺特效等幕後獎項。作品以台灣民間信仰為核心，結合驅魔、動作與東方奇幻元素，將三太子等民俗文化融入影集，也讓台灣原創類型作品獲得更多關注。

導演管偉傑對團隊獲得9項提名感到開心，尤其欣慰一路並肩打拚的工作夥伴獲得肯定，至於自己沒有入圍，他則看得很開。管偉傑也特別向主演柯震東致謝，感謝對方為「乩身」付出的一切。

談到是否期待演出三太子的王柏傑獲獎，管偉傑直言當然希望對方得獎，更分享一段意外插曲：「他把三太子演活了，甚至我家附近的三太子廟聖誕，竟然放『乩身』，像謝神一樣 好驚喜 ！」

共同執導的賴俊羽則感謝Netflix提供機會，讓團隊得以製作台灣原創戲劇，將具有台灣特色的三太子文化帶上螢幕。他表示，這是一次相當特別的創作經驗，也不忘感謝一路保佑劇組的三太子。

Netflix今（22）日舉辦金鐘派對「金選台劇都在Netflix」，邀請「忘了我記得」入圍團隊編導劉若英、製作人李耀華與演員顏語瑢；「回魂計」入圍團隊導演許肇任、製作人楊庭愷、傅孟柏與林廷憶；「乩身」入圍團隊導演管偉傑與導演賴俊羽以及「如果我不曾見過太陽」入圍團隊製作人麻怡婷、蔡喬菲等人，共同分享作品入圍的喜悅、創作過程中的難忘時刻。

「乩身」導演管偉傑（左）與共同執導的賴俊羽。（記者王聰賢／攝影）