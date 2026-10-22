「如果我不曾見過太陽」金鐘6入圍 製作人盼柯佳嬿再抱獎

「如果我不曾見過太陽」製作人麻怡婷（右）與蔡喬菲。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Netflix影集《如果我不曾見過太陽》今年入圍6項金鐘獎，柯佳嬿、曾敬驊角逐演技獎，製作人也盼柯佳嬿再度封后，蔡喬菲則以反派反差表現首度入圍新人獎。

Netflix 暗黑純愛懸疑復仇影集「如果我不曾見過太陽」今年入圍6項金鐘獎，曾敬驊、柯佳嬿 分別角逐男女主角獎，蔡喬菲則入圍戲劇節目最具潛力新人獎，另有燈光、特效等幕後獎項入圍，也進入最具人氣戲劇節目獎決選名單。

製作人麻怡婷談起入圍心情，笑說自己這次相當輕鬆，因為導演、編劇都沒有入圍。她坦言比較可惜的是劇本未獲肯定，「『太陽』的劇本是我前3名喜歡的，覺得很可惜，但沒關係，再加油。」

對於男女主角曾敬驊、柯佳嬿獲得提名，麻怡婷也分別傳訊息道賀。她透露，和曾敬驊的對話很簡單，只有「恭喜」兩字，對方則回覆「謝謝」；柯佳嬿傳來的訊息相對多一些。柯佳嬿2度封后都是跟麻怡婷合作，麻怡婷也期待她能再添一座獎項，「我也很希望她可以再拿下第3座獎，不過拿那麼多次了，就順其自然」。

本次入圍戲劇節目最具潛力新人獎的蔡喬菲，在劇中飾演江曉彤的高中同學張恩雅，角色從學生時期一路演到成年，長大後成為知名網紅，外表光鮮亮麗，內心卻仍被過往事件牽動。麻怡婷透露，蔡喬菲是當時除了男女主角之外，早早就確定的人選，尤其試戲時展現出與本人截然不同的一面，讓大家印象深刻。

麻怡婷形容，蔡喬菲本人根本是「小仙女」，與劇中反派張恩雅「差十萬八千里」，沒想到試戲時一開口罵髒話，就讓現場驚豔，最後只試了一次便拍板定案。

首次入圍金鐘的蔡喬菲坦言，心情既緊張又覺得新鮮。被問到是否認為張恩雅是個壞角色，她笑說，演完一度只能「躲在家裡」，接著反問：「妳也覺得很壞嗎？那代表就是成功了，太好了！」角色的心機與本人形象形成強烈反差，也成為這次演出的一大亮點。