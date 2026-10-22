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陳冲暌違多年再演台片 傳片酬「1天3萬美元」導演親回答

記者廖福生／即時報導
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監製高瑞陽（左起）、導演謝庭菡、陽靚、喜翔、劉奕兒、鄭志偉、張翰出席電影首映會。...
監製高瑞陽（左起）、導演謝庭菡、陽靚、喜翔、劉奕兒、鄭志偉、張翰出席電影首映會。（記者林士傑／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

陳冲相隔多年再赴台拍片，主演《消失的金鳳娜》，首映會上劇組分享她親民敬業的合作過程，片酬傳聞則由導演否認知情。

金馬影后陳冲主演的驚悚電影「消失的金鳳娜」22日舉行首映會，導演謝庭菡，率領演員喜翔、陽靚、劉奕兒、張翰、鄭志偉等演員齊亮相，呼應金鳳娜身為昔日秀場天后的精彩歌舞演出，眾人皆以80年代復古歌廳秀造型現身。

陳冲因工作無法赴台參與宣傳，但卻沒有完全消失，仍以人形立牌出現舞台，與眾人大合照。這是陳冲久違多年再次在台灣參與的拍攝作品，她說：「距離上一次在台北拍戲已經很久很遠了，這一次我覺得總的來說是很愉快的。沒有太多時間去遊玩或去吃，但還是找到了自己喜歡吃的，比方烏龍冰沙、豆花呀，也是第一次吃到水蓮，我以前沒吃到過，我覺得很好吃。」

而陳冲在片場是否有什麼特殊要求，導演謝庭菡透露，陳冲非常親民，連助理都沒有帶：「她就一個人來，很親和、敬業，也跟著大家一起吃便當，但因片中她飾演癌末病友必須飲控，她很愛吃台灣蜜餞，所以自我要求很高。」

此次能找到陳冲出演，導演謝庭菡坦言是監製高瑞陽的功勞，「那時候被邀請去陳冲家，我帶著期待和緊張的心情去，她對母親和女兒的情感滿有共鳴，且之前沒演過這樣類型的電影」。至於外界傳出陳冲片酬1天100萬（新台幣，約3萬美元），謝庭菡直說：「這我真的不知道耶！可能要問監製。」

片中劉奕兒飾演陳冲女兒，直說對方氣場強大：「就有一種他氣場很強大我也不能輸的感覺，但在對戲會一直想盯著她看，因為畢竟平常沒有機會見到這樣的巨星。她本人非常有魅力，但我們唯一的相處機會是讀本。」

另外，他也因角色有了名正言順打麻將的機會：「我會打麻將，但本來沒有這麼厲害，當時我就每天瘋狂去打麻將，吃完飯也打麻將，我們在拍攝現場就有牌桌可以打。」

張翰此次飾演醫生，片中必須為陳冲打針注射藥物，甚至在她激動過度換氣時，拿紙袋罩住她的口鼻。他坦言那是非常可怕的拍攝過程：「那道具是一個伸縮的金屬針頭，角度不對就會戳進去身體，我們還要配合攝影機，我最怕是打到她身體，當下拍攝沒有手軟，但道具出狀況！因為壓進去以後，藥液要推進針頭的感覺要出來，但液體又有回流的問題，很怕會穿幫，她（陳冲）還要掙扎，我很怕一不小心就會戳到她。」

喜翔及陽靚2人則是聯手禁閉陳冲的角色，陽靚還因角色必須學習「天九牌」技巧，好在喜翔是天九牌高手，給了不少建議，陽靚更自己買了一副牌背著到處走，只要有時間就練習，甚至在咖啡廳也會把牌拿出來練習手勢和發牌神韻。電影「消失的金鳳娜」將於10月29日全台上映。

精華 FAQ

  • 她主演的是驚悚電影《消失的金鳳娜》，這也是她相隔多年再次在台灣參與拍攝的作品，電影並將在10月29日於全台上映。

  • 謝庭菡表示陳冲非常親民、敬業，甚至沒有帶助理，獨自來台拍攝，還和大家一起吃便當，因角色需要飲控也很自我要求。

  • 謝庭菡直說自己真的不知道這個片酬傳聞，認為相關細節可能要去問監製高瑞陽，沒有直接證實也沒有進一步說明。

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