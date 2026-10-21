維密超模嫁星二代 公公喊「親女兒」邀合跳「愛情鳥」

（取自陳瑜微博）

AI摘要 文章摘要整理： 林依輪長子林子濠與法籍華裔超模陳瑜公開婚訊，兩人因音樂合作相識，戀情曝光後迅速步入婚姻，林依輪先前更以「親女兒」稱呼兒媳。

2026年10月21日，中國知名歌手林依輪長子林子濠與法籍華裔 超模陳瑜同步在個人微博 曬出婚紗照及全家福，正式宣布結婚喜訊。陳瑜甜蜜配文「把對未來的所有美好想像，都簽上了你的名字」，林子濠則以「合情、合理、合法、和你」深情回應。林依輪隨後亦溫馨出鏡，引發全網關注，相關話題「林依輪回應喜提公公」迅速登上熱搜。

綜合中國媒體報導，兩人最初因音樂結緣。陳瑜發行單曲《LOVE I NEED》時，林子濠曾親自擔任其音樂製作人，雙方在頻繁互動中擦出愛火。2025年11月，陳瑜曬照為林子濠慶生便已引發戀情揣測；2026年8月25日，兩人曬出親密貼臉照正式公開戀情。如今從公開戀情到宣布結婚用時不到兩個月，神速進展獲得眾多網友祝福。

其實，林依輪對這位兒媳早已極為認可。早在2026年4月，林依輪就曾邀請陳瑜合跳其經典成名曲《愛情鳥》，面對網友調侃時更直接大方回覆「對！親女兒」，對兩人的關係早有公開支持。

林子濠生於1999年11月1日，為歌手林依輪與前超模西華之長子。早年因參加湖南衛視《變形計》展現良好教養而獲得「最有教養星二代」美譽。他畢業於紐約帕森斯設計學院，主修服裝設計，現為獨立音樂人，同時兼顧設計與藝術創作。

陳瑜1998年3月4日出生於法國巴黎，祖籍浙江溫州。她14歲在巴黎街頭被星探發掘，曾獲Elite模特大賽法國賽區冠軍，19歲登上「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）大秀，是維密史上最年輕的華人模特，也是國際時尚界代表性亞裔面孔之一。

中國知名歌手林依輪長子林子濠與法籍華裔超模陳瑜宣布婚訊。（取自陳瑜微博）