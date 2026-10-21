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維密超模嫁星二代 公公喊「親女兒」邀合跳「愛情鳥」

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（取自陳瑜微博）
（取自陳瑜微博）

AI摘要

文章摘要整理：

林依輪長子林子濠與法籍華裔超模陳瑜公開婚訊，兩人因音樂合作相識，戀情曝光後迅速步入婚姻，林依輪先前更以「親女兒」稱呼兒媳。

2026年10月21日，中國知名歌手林依輪長子林子濠與法籍華裔超模陳瑜同步在個人微博曬出婚紗照及全家福，正式宣布結婚喜訊。陳瑜甜蜜配文「把對未來的所有美好想像，都簽上了你的名字」，林子濠則以「合情、合理、合法、和你」深情回應。林依輪隨後亦溫馨出鏡，引發全網關注，相關話題「林依輪回應喜提公公」迅速登上熱搜。

綜合中國媒體報導，兩人最初因音樂結緣。陳瑜發行單曲《LOVE I NEED》時，林子濠曾親自擔任其音樂製作人，雙方在頻繁互動中擦出愛火。2025年11月，陳瑜曬照為林子濠慶生便已引發戀情揣測；2026年8月25日，兩人曬出親密貼臉照正式公開戀情。如今從公開戀情到宣布結婚用時不到兩個月，神速進展獲得眾多網友祝福。

其實，林依輪對這位兒媳早已極為認可。早在2026年4月，林依輪就曾邀請陳瑜合跳其經典成名曲《愛情鳥》，面對網友調侃時更直接大方回覆「對！親女兒」，對兩人的關係早有公開支持。

林子濠生於1999年11月1日，為歌手林依輪與前超模西華之長子。早年因參加湖南衛視《變形計》展現良好教養而獲得「最有教養星二代」美譽。他畢業於紐約帕森斯設計學院，主修服裝設計，現為獨立音樂人，同時兼顧設計與藝術創作。

陳瑜1998年3月4日出生於法國巴黎，祖籍浙江溫州。她14歲在巴黎街頭被星探發掘，曾獲Elite模特大賽法國賽區冠軍，19歲登上「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）大秀，是維密史上最年輕的華人模特，也是國際時尚界代表性亞裔面孔之一。

中國知名歌手林依輪長子林子濠與法籍華裔超模陳瑜宣布婚訊。（取自陳瑜微博）
中國知名歌手林依輪長子林子濠與法籍華裔超模陳瑜宣布婚訊。（取自陳瑜微博）

精華 FAQ

  • 林依輪的長子林子濠，與法籍華裔超模陳瑜同步在個人微博曬出婚紗照與全家福，正式宣布結婚喜訊，消息一出即引發大量關注與祝福。

  • 兩人最初因音樂合作結緣，陳瑜發行單曲《LOVE I NEED》時由林子濠擔任音樂製作人；2026年8月25日，他們曬出貼臉照，正式公開戀情。

  • 林依輪對陳瑜早已十分認可，2026年4月曾邀她合跳《愛情鳥》，還回應網友說「對！親女兒」；此次婚訊曝光後也溫馨出鏡，態度相當支持。

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