張凌赫拍「逐玉」天天吐血掛彩 導演狂加血他反而嗨翻

張凌赫說拍「逐玉」40集有30集都在受傷，是他拍過傷最多的古裝戲。圖／緯來戲劇台提供

AI摘要 文章摘要整理： 張凌赫為古裝劇逐玉苦練身材、適應20至30公斤盔甲，劇中更有大量吐血掛彩戲碼，但他不僅不嫌累，還和導演一起研究遊戲感畫面。

張凌赫 為了演出古裝劇「逐玉」中的落難將軍「武安侯」，不只勤練肌肉，還在家打造健身房，舉鐵、做有氧樣樣來，力求練出將軍的精壯體格。沒想到劇中40集竟有30集都在受傷，連吐血、臉部傷妝都多到破紀錄，張凌赫卻樂在其中，直呼打戲拍起來超爽，還形容自己的武力值是「封狼居胥」。

劇中張凌赫飾演的武安侯遭逢落難，被田曦薇飾演的殺豬女樊長玉所救，兩人為了保住房子假結婚，卻在相處過程中逐漸培養出真摯感情。

張凌赫透露，接下將軍角色後，便在家中安排健身空間，只要有空就舉鐵、做有氧，希望讓身材更精壯，也藉此紓解拍戲壓力。他笑說，每次穿上盔甲都得負重20至30公斤，剛開始還不太習慣，穿了幾次才逐漸適應，也因此更能體會古代將軍征戰沙場的辛苦。

相較於沉重的盔甲，拍攝打戲反而讓張凌赫熱血沸騰。他坦言，可能因為自己是男生，特別喜歡打打殺殺、帶領將士馳騁沙場的場面。「逐玉」更成為他拍過傷勢最多的古裝劇，40集有30集都處於受傷狀態，導演不只安排吐血橋段，連臉上的傷妝、身上的血量都不手軟。

不過，這些傷勢並沒有讓張凌赫喊苦，反而讓他覺得很有英雄氣概，甚至自評武力值達到「封狼居胥」。為了讓打戲更有氣勢，他還和導演一起研究電玩遊戲中的畫面，劇中將軍頭盔上的「雉雞翎」造型也從遊戲獲得靈感，甚至特地買了遊戲機送給導演，對於角色的投入可見一斑。

張凌赫(左)拍《逐玉》時，導演特愛「加血」，血愈多讓他愈嗨。圖／緯來戲劇台提供