湯姆克魯斯「挖掘者」票房慘敗遭群嘲 小班怒斥「像高中霸凌」

湯姆克魯斯努力為新片「挖掘者」造勢。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 《挖掘者》票房失利引發嘲諷，班艾佛列克與多位影壇人士出面力挺，湯姆克魯斯則強調作品價值應看長期影響而非首周成績。

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）新片「挖掘者」（Digger）北美上映後票房表現不如預期，甚至創下他從影以來的票房新低。據悉，電影製作成本約1億6000萬美元，10月累計票房僅約1500萬美元，加上行銷等費用，外界估計整體損失可能高達2億4000萬美元。票房失利引發網路嘲諷，卻也讓越來越多好萊塢 人士跳出來替電影與創作者抱不平。

班艾佛列克 （Ben Affleck）近日接受網路廣播節目訪問時，就直言外界對「挖掘者」的嘲諷令人難以理解。他認為，許多人甚至沒有看過電影，只因票房不佳便跟著起鬨，「這就像是高中校園的霸凌，你根本看都沒看過，就跟著一群人在那邊起鬨嘲笑『挖掘者』。」

班艾佛列克認為，外界過度關注電影究竟賠了多少錢，反而可能讓電影產業不敢冒險，「如果你懲罰了那些願意冒險拍不一樣的電影，猜猜看以後會得到什麼電影？一堆糟糕的同質化電影。」他強調，電影創作本來就需要嘗試，即使有些作品最後沒有獲得市場青睞，也不代表冒險本身沒有價值，「如果我們不招搖一點，有時根本無法做些有趣的嘗試，即使這意味著有時看起來很糟糕。」

「挖掘者」上映進入第二周後，更多影壇人士也陸續發聲力挺。歌手尼爾揚（Neil Young）甚至直呼「這是我看過最好的電影」，認為現有影評都不足以完整呈現作品的特色，並提醒觀眾不要在觀影前受到其他評論影響。他表示：「在看『挖掘者』之前，不要去讀其他影評，甚至連這篇文字也全部忘掉。」他更認為，這部電影不該只是被視為「湯姆克魯斯的電影」，而是一部反映當代政治與社會的作品。

尼爾揚指出，「挖掘者」透過許多經過藝術處理的比喻，呈現當下的政治與社會現象，對習慣主流商業電影的觀眾而言，或許會顯得過於前衛，但也正因如此，電影有自己的世界與獨特風格。

安海瑟薇（Anne Hathaway）則在影評網站Letterboxd註冊後發表首篇評論，就選擇推薦「挖掘者」，大讚電影「聰明、刺激、咄咄逼人、有趣和雄心勃勃」，認為值得花時間觀看，並給出滿分10分。珍芳達（Jane Fonda）也公開肯定導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Iñárritu）與湯姆克魯斯的創作勇氣，喊話兩人：「你們要繼續勇敢下去！」

面對票房數字，湯姆克魯斯本人則強調，不會單以電影首映票房來決定一部作品的價值。他以「銀翼殺手」（Blade Runner）為例，指出電影當年上映時同樣遭遇不少負面評價，如今卻已成為影史科幻經典，「可以說是超越了時間」。

湯姆克魯斯表示，自己一直希望拍出能經得起時間考驗的作品，回想80、90年代拍片時，電影有時能在戲院上映長達一年，「雨人」、「七月四日誕生」都是曾在戲院放映一年的作品。他也因此思考：「我該怎麼樣，才能拍出這種經得起時間考驗、不斷被傳頌、歷久彌新的神作呢？」