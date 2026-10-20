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麥莉、小賈斯汀陪跑？Jay-Z傳欽點自己出演超級盃中場秀

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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饒舌天王Jay-Z。（路透）
饒舌天王Jay-Z。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

外媒傳出Jay-Z可能親自登上2027年超級盃中場秀，若成真將是他首次表演；他身為Roc Nation與NFL合作核心，也被視為遴選中的熱門人選。

據紐約郵報報導，饒舌天王Jay-Z傳出已欽點自己擔任2027年超級盃中場秀表演嘉賓。明年超級盃將於2月14日在洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）登場，若消息屬實，這將是Jay-Z首度登上超級盃中場秀舞台。

來自紐約布魯克林的Jay-Z不僅是樂壇巨星，也是超級盃中場秀表演嘉賓的決策者。自2019年旗下娛樂公司Roc Nation與美國國家美式足球聯盟（NFL）達成合作協議後，Jay-Z便參與中場秀表演嘉賓的遴選工作。多名消息人士向Puck透露，相較於曾參與洽談的麥莉希拉（Miley Cyrus）和小賈斯汀（Justin Bieber），Jay-Z一直是更具吸引力的人選。

Jay-Z目前尚未對相關報導作出回應。他本周五、周六將在SoFi體育場舉行兩場演出，外界猜測，他可能藉此機會宣布超級盃中場秀的消息。

據娛樂媒體TMZ今年9月報導，小賈斯汀與哈利史泰爾斯（Harry Styles）當時是Roc Nation心目中的中場秀熱門人選。小賈斯汀今年4月才登上科切拉音樂節（Coachella）主舞台擔任壓軸嘉賓。

Jay-Z至今從未在超級盃中場秀演出，但他的妻子、流行天后碧昂絲（Beyoncé）早已兩度登上這個備受矚目的舞台。碧昂絲於2013年在路易斯安那州紐奧良舉行的超級盃中場秀擔任主秀；2016年，她再度以特別嘉賓身分登台，與火星人布魯諾（Bruno Mars）一同參與酷玩樂團（Coldplay）的演出。Jay-Z與碧昂絲育有3名子女。

身為25座葛萊美獎得主，Jay-Z自2017年推出雙白金專輯「4:44」後，便未再發行新專輯。今年8月，Roc Nation曾公開駁斥外界有關Jay-Z已完成新專輯的傳聞，並在Instagram限時動態中直言，「『專輯完成了』…假新聞。」

此前，音樂高層雷丹尼爾斯（Ray Daniels）曾在Podcast節目中聲稱，Jay-Z繼「4:44」之後的下一張專輯已「全部完成」，並透露有消息人士證實，專輯目前正等待潛在品牌合作機會。不過，Roc Nation隨後出面否認相關傳聞。

除了音樂作品，Jay-Z今年的現場演出也締造亮眼成績。據Puck報導，他7月在洋基體育場（Yankee Stadium）舉行的兩場演唱會門票全數售罄，票房收入高達4,200萬美元；上個月，他在巴黎舉行的一場演出同樣門票售罄，收入達1200萬美元。

Jay-Z於2008年創立Roc Nation，並於2024年與NFL總裁古德爾（Roger Goodell）延長雙方合作協議，續約5年。

NFL與Roc Nation於2019年建立合作關係，由Roc Nation協助提升聯盟賽事的現場娛樂體驗，並主導社會正義相關倡議。

如果傳聞屬實，Jay-Z將從超級盃中場秀的幕後決策者轉為台前表演者，首度登上這個全球矚目的舞台，也勢必成為2027年超級盃的一大焦點。

精華 FAQ

  • 報導指他可能出任2027年超級盃中場秀表演嘉賓，若消息屬實，將是Jay-Z首次站上這個全球矚目的舞台。

  • 因為他不只是歌手，也是Roc Nation與NFL合作後的中場秀遴選決策者之一，對表演嘉賓選擇具關鍵影響力。

  • 消息人士提到Miley Cyrus與Justin Bieber都曾參與洽談，TMZ先前也指Justin Bieber與Harry Styles是Roc Nation的熱門人選。

超級盃 NFL 洛杉磯

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