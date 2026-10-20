修杰楷閃兵案滿1年 受洗成基督徒 楊祐寧透露關鍵：他有感動
修杰楷因閃兵案淡出一年多後受洗成基督徒，楊祐寧表示兩家人私交深厚、常聚會運動，修杰楷是在接觸教會過程中受到感動。
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修杰楷因閃兵案淡出一年多後受洗成基督徒，楊祐寧表示兩家人私交深厚、常聚會運動，修杰楷是在接觸教會過程中受到感動。
修杰楷因閃兵案淡出公開活動一年多，日前與賈靜雯出席喜鵲20周年活動，鬆口已受洗成為基督徒，之後賈靜雯透露關鍵是好友楊祐寧的陪伴。楊祐寧今（20日）出席「監所男子囚生記」金鐘入圍聯訪，談起好友的信仰轉變，表示兩家人私交甚篤，平時經常相約聚會，修杰楷接觸教會後有所感動，受洗也是自然而然的事。
楊祐寧透露，自己與修杰楷、賈靜雯一直保持密切往來，除了私下常一起吃飯，兩人也有共同的運動興趣，因此經常相約。他說，朋友若在人生低潮時需要陪伴，自己也會盡可能在身邊，「比較低潮的狀況每個人都有，一切都很自然，我去他家吃飯，他來我家吃飯，會一起帶小孩出去」。
至於修杰楷如何決定受洗，楊祐寧沒有多談細節，僅表示兩人週日會一起去教會，裡頭也有不少共同朋友，大家相處融洽。他認為，修杰楷是在接觸的過程中有所感受，進而產生受洗的念頭，「他就是有感動，有這樣的想法。」
同樣熱愛運動的兩人，平時也會一起跑步、訓練。被問到是否會找修杰楷一起挑戰鐵人三項，楊祐寧立刻露出調皮的一面，笑虧對方：「他說他游泳很弱。」接著還特別強調，鐵人三項必須靠個人完成，並非接力賽，說著說著忍不住得意起來：「你知道我們有多厲害了吧！」
楊祐寧表示，修杰楷是在接觸教會、與朋友們互動的過程中逐漸有所感受，最後產生受洗念頭，整個決定是自然發生的。 他說兩家人平時常一起吃飯、帶小孩出遊，也會因共同運動興趣相約跑步和訓練，彼此在低潮時也會盡量陪伴對方。 楊祐寧沒有細談受洗細節，只強調修杰楷是「有感動」才做出決定，並提到週日常一起去教會，身邊也有不少共同朋友。
精華 FAQ
楊祐寧表示，修杰楷是在接觸教會、與朋友們互動的過程中逐漸有所感受，最後產生受洗念頭，整個決定是自然發生的。
他說兩家人平時常一起吃飯、帶小孩出遊，也會因共同運動興趣相約跑步和訓練，彼此在低潮時也會盡量陪伴對方。
楊祐寧沒有細談受洗細節，只強調修杰楷是「有感動」才做出決定，並提到週日常一起去教會，身邊也有不少共同朋友。
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