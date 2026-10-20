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94歲老戲骨傳送加護病房搶命 插管昏迷4天 最新現況曝光

記者廖福生／即時報導
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胡楓（中）出院後與好友聚會。圖／摘自臉書
胡楓（中）出院後與好友聚會。圖／摘自臉書

AI摘要

文章摘要整理：

94歲胡楓曾因急性膽管炎與膽石阻塞住進ICU插管昏迷4天，經緊急手術後挺過危機，如今已康復並重新出席聚會，展現驚人韌性。

曾奪下第41屆香港電影金像獎「終身成就獎」的香港資深男星胡楓（修哥）今年6月才剛以94歲高齡在紅館震撼開唱、刷新金氏世界紀錄。然而，他其實在7月底因突發急性膽管炎引發膽石阻塞，一度陷入嚴重危機，住進加護病房（ICU）插管昏迷了整整4天！

胡楓經伊利沙伯醫院醫療團隊緊急搶救、切除膽囊後，展現驚人韌性挺過難關。他的媳婦JoJo透露，當時為了避免引發外界恐慌、打擾醫院運作，家屬對外僅低調稱胡楓是感染新冠肺炎與流感。

回憶起那場生死拔河，主治醫生直言胡楓宛如在「天堂打了一個轉」。胡楓則笑說，剛清醒時全身被「五花大綁」防止扯到喉管，過程十分折騰，但全憑著想再見親友一面的一股氣，才硬生生熬過鬼門關。

大病初癒的胡楓近期已全面恢復社交生活。藝人關寶慧日前在社群曬出聚餐合照，同場包括「肥媽」瑪俐亞、向海嵐、黃錦燊以及許久未露面的莫家堯。畫面中修哥雖戴著口罩，但雙眼有神、氣色極佳。

關寶慧更驚喜直呼，胡楓一見到她立刻開玩笑問「妳今晚不用趕通告嗎？」靈敏反應讓眾人讚嘆「轉數快到不得了」。走過這場健康大關，胡楓不僅心境更顯豁達，也承諾未來會多出門與老友相聚。

精華 FAQ

  • 他在7月底因急性膽管炎發作，加上膽石阻塞，病情一度急轉直下，必須送入加護病房並插管治療，還昏迷了4天，情況相當危急。

  • 醫療團隊先全力搶救他的生命，之後安排切除膽囊，才讓他逐步脫離險境。家屬也曾低調稱他是感染新冠與流感，以免外界恐慌。

  • 胡楓目前已恢復社交生活，近日還與關寶慧、肥媽瑪俐亞等人聚餐。照片中他雖戴口罩，但雙眼有神、氣色佳，反應也依舊靈敏。

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