老公書偉陷閃兵官司 謝京穎曝當媽後驚人變化
謝京穎產後5個月回歸八點檔，在民視《豆腐媽媽》飾演保母，並因當媽後情緒更穩定、與嬰兒互動真實而展現不同以往的成熟氣質。
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謝京穎產後5個月回歸八點檔，在民視《豆腐媽媽》飾演保母，並因當媽後情緒更穩定、與嬰兒互動真實而展現不同以往的成熟氣質。
謝京穎暌違10個月回歸8點檔，今年5月生下雙胞胎女兒產後5個月加入民視「豆腐媽媽」。劇中，她飾演保母一角，日前也已完成定裝並投入拍攝，重回熟悉的攝影棚，謝京穎一現身就讓工作人員驚呼氣質與過去大不相同。對此，她也坦言，當了媽媽後情緒變得更加穩定，不再像以前容易心急，笑說：「或許真的變成熟了！」
為了貼近角色，謝京穎特地卸掉平時工作習慣做的美甲，也拿掉所有飾品，讓造型回歸樸素。她笑說，除了剖腹產時曾卸掉美甲，後來出月中便立刻去做美甲，這次為了角色再度卸除，她直呼實在不習慣。她也透露，「保母」是自己近幾個月一直在接觸的生活經驗，但真正演起來，才發現角色在內心層面有許多值得揣摩之處。
有趣的是，戲裡安排謝京穎擔任5個月大嬰兒的保母，小寶寶正巧和自己的雙胞胎女兒一樣大，生日只差8天，讓她直呼有種「下班回家的即視感」。更逗趣的是，第一場戲就要幫寶寶換尿布，她竟自然而然地詢問：「請問一下，有準備尿布檯嗎？」工作人員立刻提醒她：「妳還真把自己當保母啊！我們在演戲，假裝在嬰兒床裡換就好了。」讓她當場笑翻。
談到當媽媽後的感受，謝京穎分享，每當女兒哭得撕心裂肺，只要自己一接過來，彷彿就有一股力量能吸收孩子的情緒，「像海綿一樣收到我身體裡」，女兒也往往很快就停止哭泣。這段奇妙的親身經歷，讓她更深刻感受到母女間的連結，也為這次飾演保母增添真實的情感體會。
她在民視《豆腐媽媽》中飾演保母，已完成定裝並投入拍攝。這是她生下雙胞胎女兒後，產後5個月重返熟悉攝影棚的首部8點檔作品。 她特地卸掉平時習慣做的美甲，也拿掉所有飾品，讓整體造型更樸素。她坦言這樣很不習慣，但為了角色需要，仍努力貼近保母的生活感。 她表示當媽後情緒更穩定，不再像以前那麼容易心急，還笑說自己變成熟了。照顧女兒時，她感受到母女間的連結，也把這份真實情緒帶進表演。
精華 FAQ
她在民視《豆腐媽媽》中飾演保母，已完成定裝並投入拍攝。這是她生下雙胞胎女兒後，產後5個月重返熟悉攝影棚的首部8點檔作品。
她特地卸掉平時習慣做的美甲，也拿掉所有飾品，讓整體造型更樸素。她坦言這樣很不習慣，但為了角色需要，仍努力貼近保母的生活感。
她表示當媽後情緒更穩定，不再像以前那麼容易心急，還笑說自己變成熟了。照顧女兒時，她感受到母女間的連結，也把這份真實情緒帶進表演。
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