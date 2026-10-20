老公書偉陷閃兵官司 謝京穎曝當媽後驚人變化

謝京穎產後回歸8點檔「豆腐媽媽」。圖／民視提供

AI摘要 文章摘要整理： 謝京穎產後5個月回歸八點檔，在民視《豆腐媽媽》飾演保母，並因當媽後情緒更穩定、與嬰兒互動真實而展現不同以往的成熟氣質。

謝京穎暌違10個月回歸8點檔，今年5月生下雙胞胎女兒產後5個月加入民視「豆腐媽媽」。劇中，她飾演保母一角，日前也已完成定裝並投入拍攝，重回熟悉的攝影棚，謝京穎一現身就讓工作人員驚呼氣質與過去大不相同。對此，她也坦言，當了媽媽後情緒變得更加穩定，不再像以前容易心急，笑說：「或許真的變成熟了！」

為了貼近角色，謝京穎特地卸掉平時工作習慣做的美甲，也拿掉所有飾品，讓造型回歸樸素。她笑說，除了剖腹產時曾卸掉美甲，後來出月中便立刻去做美甲，這次為了角色再度卸除，她直呼實在不習慣。她也透露，「保母」是自己近幾個月一直在接觸的生活經驗，但真正演起來，才發現角色在內心層面有許多值得揣摩之處。

有趣的是，戲裡安排謝京穎擔任5個月大嬰兒的保母，小寶寶正巧和自己的雙胞胎女兒一樣大，生日只差8天，讓她直呼有種「下班回家的即視感」。更逗趣的是，第一場戲就要幫寶寶換尿布，她竟自然而然地詢問：「請問一下，有準備尿布檯嗎？」工作人員立刻提醒她：「妳還真把自己當保母啊！我們在演戲，假裝在嬰兒床裡換就好了。」讓她當場笑翻。

談到當媽媽後的感受，謝京穎分享，每當女兒哭得撕心裂肺，只要自己一接過來，彷彿就有一股力量能吸收孩子的情緒，「像海綿一樣收到我身體裡」，女兒也往往很快就停止哭泣。這段奇妙的親身經歷，讓她更深刻感受到母女間的連結，也為這次飾演保母增添真實的情感體會。

謝京穎產後5個月回歸8點檔。圖／民視提供

謝京穎演保母，造型裝扮變樸素。圖／民視提供

謝京穎產後回歸8點檔，戲裡演一名保母。圖／民視提供