我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：民主黨對期中選舉充滿期待 但現實面不容忽視

整理包／法國55萬人示威為何失控？起因、傷亡到延燒歐洲一次看懂

爆紐約密嫁9年帥男友 鄧紫棋露面親揭內幕

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄧紫棋(右)擔任李榮浩演唱會嘉賓。(圖／鄧紫棋工作室提供)
鄧紫棋(右)擔任李榮浩演唱會嘉賓。(圖／鄧紫棋工作室提供)

鄧紫棋月初被爆成為人妻，跟交往9年的Mark（魏俊傑）在紐約祕婚，對外始終未否認也沒承認，讓人霧裡看花。她近來應邀擔任李榮浩演唱會嘉賓，首次同合合唱「自由的你」，讓粉絲驚喜連連。

「自由的你」由鄧紫棋填詞、作曲，李榮浩負責製作以及編曲，兩人在各自密集的巡演行程中抽空動工，鄧紫棋透露一開始在鋼琴上完成創作，與正式版的科幻感相差甚遠，親自揭開歌曲的幕後故事。而她8月在中國天津開唱時，語帶玄機表示：「我會不會很快回來天津呢？」

果真她應李榮浩之邀，以演唱會嘉賓身分回歸，李榮浩也在微博分享製作細節，包含了兩版編曲、六版混音、三版母帶，鄧紫棋則談到深知巡演對時間、體力與心力的消耗，特別感謝李榮浩忙碌之中仍精益求精，攜手完成這次合作。

另外，鄧紫棋跟男友感情穩定，自2020年來多次爆出祕婚，像是在泰國舉辦小型海島婚禮、在中國領證結婚，如今又傳出低調在紐約完婚，她的經紀公司僅表示：「藝人的私生活，沒有回應。」對比過往大動作否認謠言，曖昧答案讓人想入非非。

微博 鄧紫棋

上一則

唐振剛閃兵判刑1年4月 緩刑3年、付50萬國庫 本人回應了

下一則

老公書偉陷閃兵官司 謝京穎曝當媽後驚人變化

延伸閱讀

鄧紫棋紐約祕密完婚？經紀公司沒否認

鄧紫棋紐約祕密完婚？經紀公司沒否認
遭前女友毀滅式爆料 沈建宏隱身多年 現身釜山開唱

遭前女友毀滅式爆料 沈建宏隱身多年 現身釜山開唱
張鈞甯凍卵「畢竟我不年輕」戀導演男友3年下一步曝光

張鈞甯凍卵「畢竟我不年輕」戀導演男友3年下一步曝光
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火
司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...

司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...
華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果

華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果