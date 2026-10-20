爆紐約密嫁9年帥男友 鄧紫棋露面親揭內幕

鄧紫棋(右)擔任李榮浩演唱會嘉賓。(圖／鄧紫棋工作室提供)

鄧紫棋 月初被爆成為人妻，跟交往9年的Mark（魏俊傑）在紐約祕婚，對外始終未否認也沒承認，讓人霧裡看花。她近來應邀擔任李榮浩演唱會嘉賓，首次同合合唱「自由的你」，讓粉絲驚喜連連。

「自由的你」由鄧紫棋填詞、作曲，李榮浩負責製作以及編曲，兩人在各自密集的巡演行程中抽空動工，鄧紫棋透露一開始在鋼琴上完成創作，與正式版的科幻感相差甚遠，親自揭開歌曲的幕後故事。而她8月在中國天津開唱時，語帶玄機表示：「我會不會很快回來天津呢？」

果真她應李榮浩之邀，以演唱會嘉賓身分回歸，李榮浩也在微博 分享製作細節，包含了兩版編曲、六版混音、三版母帶，鄧紫棋則談到深知巡演對時間、體力與心力的消耗，特別感謝李榮浩忙碌之中仍精益求精，攜手完成這次合作。

另外，鄧紫棋跟男友感情穩定，自2020年來多次爆出祕婚，像是在泰國舉辦小型海島婚禮、在中國領證結婚，如今又傳出低調在紐約完婚，她的經紀公司僅表示：「藝人的私生活，沒有回應。」對比過往大動作否認謠言，曖昧答案讓人想入非非。