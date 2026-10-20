唐振剛閃兵判刑1年4月 緩刑3年、付50萬國庫 本人回應了

唐振剛。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 唐振剛因閃兵案遭新北地院判刑1年4月、緩刑3年，並須繳50萬元及服義務勞務，他透過經紀公司表示尊重司法並願盡力彌補過錯。

43歲男星唐振剛曾是男團Energy成員之一，近年因演出「角頭」系列電影再度受到關注，卻在去年捲入閃兵 案，演藝工作一度停擺。新北地方法院今（20日）審理藝人閃兵案，第4波起訴的9名藝人及5名素人役男一審宣判，唐振剛遭判有期徒刑1年4月，緩刑3年，須支付國庫50萬元（新台幣，約1.53萬美元），並提供100小時義務勞務。對此，他透過經紀公司做出回應。

唐振剛於2025年10月28日下午，在律師陪同下前往新北地檢署自首，坦承當年以高血壓 相關病歷證明未服兵役，並發表聲明向社會大眾致歉。如今一審判決出爐，他透過經紀公司表示：「目前已透過媒體得知判決結果，但唐振剛本人及律師尚未收到正式判決書。對於判決結果，唐振剛表示完全尊重、虛心接受，並承諾一定會誠心面對，盡力彌補過錯。」

閃兵事件曝光後，唐振剛的演藝工作受到影響，沉寂了一年多。由於過年期間開銷較大，加上認為不能一直停滯下去，他決定先到朋友經營的健身房工作，並積極考取健身教練及救援相關證照，為生活尋找出路。

今年8月，唐振剛受邀參與高雄舉辦的「角頭GATAO唱演會—情義到高雄」，逐步重返演藝舞台。如今一審判決結果出爐，他也表明尊重司法決定，後續如何重新站穩演藝圈，仍備受關注。