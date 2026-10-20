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唐振剛閃兵判刑1年4月 緩刑3年、付50萬國庫 本人回應了

記者趙大智／即時報導
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唐振剛。(記者王聰賢／攝影)
唐振剛。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

唐振剛因閃兵案遭新北地院判刑1年4月、緩刑3年，並須繳50萬元及服義務勞務，他透過經紀公司表示尊重司法並願盡力彌補過錯。

43歲男星唐振剛曾是男團Energy成員之一，近年因演出「角頭」系列電影再度受到關注，卻在去年捲入閃兵案，演藝工作一度停擺。新北地方法院今（20日）審理藝人閃兵案，第4波起訴的9名藝人及5名素人役男一審宣判，唐振剛遭判有期徒刑1年4月，緩刑3年，須支付國庫50萬元（新台幣，約1.53萬美元），並提供100小時義務勞務。對此，他透過經紀公司做出回應。

唐振剛於2025年10月28日下午，在律師陪同下前往新北地檢署自首，坦承當年以高血壓相關病歷證明未服兵役，並發表聲明向社會大眾致歉。如今一審判決出爐，他透過經紀公司表示：「目前已透過媒體得知判決結果，但唐振剛本人及律師尚未收到正式判決書。對於判決結果，唐振剛表示完全尊重、虛心接受，並承諾一定會誠心面對，盡力彌補過錯。」

閃兵事件曝光後，唐振剛的演藝工作受到影響，沉寂了一年多。由於過年期間開銷較大，加上認為不能一直停滯下去，他決定先到朋友經營的健身房工作，並積極考取健身教練及救援相關證照，為生活尋找出路。

今年8月，唐振剛受邀參與高雄舉辦的「角頭GATAO唱演會—情義到高雄」，逐步重返演藝舞台。如今一審判決結果出爐，他也表明尊重司法決定，後續如何重新站穩演藝圈，仍備受關注。

精華 FAQ

  • 新北地方法院一審判處唐振剛有期徒刑1年4月，緩刑3年，另須支付國庫50萬元，並提供100小時義務勞務，作為本案的處分內容。

  • 他透過經紀公司表示，目前尚未收到正式判決書，但已知悉結果，並強調完全尊重、虛心接受，承諾會誠心面對，盡力彌補先前的過錯。

  • 事件曝光後，他的演藝工作一度停擺超過1年，後來先到朋友經營的健身房工作，也積極考取健身教練及救援證照，今年8月已逐步重返舞台。

高血壓 閃兵

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