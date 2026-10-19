我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普催新墨西哥州快改名「新美國」：房價收入都會漲

2027全球10大熱門旅遊地 美國僅加州這濱海小鎮上榜

拒拿1500萬封口費？馬斯克前女友控撫養費被砍至2萬

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克的前女友聖克萊（Ashley St. Clair）。（路透）
馬斯克的前女友聖克萊（Ashley St. Clair）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克前女友聖克萊在紀錄片中爆料，稱對方曾以1500萬美元加每月10萬美元撫養費換取沉默，遭拒後金額一路被砍，她目前正與馬斯克爭奪孩子監護權。

雅虎新聞網報導，馬斯克的前女友聖克萊（Ashley St. Clair）聲稱，自己因公開談論兩人的孩子，如今正為此付出代價。她在吉布尼（Alex Gibney）執導的最新紀錄片「馬斯克」（Musk）中爆料，2024年9月生下馬斯克的兒子羅穆盧斯（Romulus）後，曾獲對方提出一次性支付1500萬美元，外加每月10萬美元的子女撫養費，條件是她必須對此事保持沉默。遭她拒絕後，馬斯克不僅大幅削減撫養費，還在她公開生子的消息後進一步減少支付金額。

聖克萊透露，她拒絕這項提議後，馬斯克便將每月撫養費從10萬美元降至4萬美元。2025年2月，她公開宣布自己生下了這位備受爭議的億萬富豪的第13個孩子後，馬斯克又將每月支付金額砍至2萬美元。

現年28歲的聖克萊曾是保守派網紅。她在紀錄片中表示，兒子出生前，馬斯克一直給她留下「友善」的印象，但孩子出生後，對方卻像是展現出截然不同的一面。

「感覺就像是，直到我們有了孩子之後，他才讓我看見自己某個不同的面向。」她說。

聖克萊已對馬斯克提起訴訟，要求取得兒子羅穆盧斯的完整監護權，雙方的監護權官司目前仍在進行中。

馬斯克此後又迎來一名兒子，取名為塞爾登．萊庫格斯（Seldon Lycurgus）。這是他與科技業高階主管希馮．齊利斯（Shivon Zilis）所生的第4個孩子，也使他的子女總數增至14名。

不過，聖克萊認為，馬斯克可能還有其他孩子。她在紀錄片中聲稱，曾有多名女性主動聯絡她，表示馬斯克曾透過私訊聯繫她們，甚至提出與她們生孩子的想法。

「日本有一名女性，基本上只是想接受精子捐贈，而他答應了。」聖克萊透露。

她更形容，馬斯克的私訊中「簡直就像有一挺加特林機槍，不斷掃射出精子」，藉此暗指他積極尋找女性生育子女。

聖克萊與馬斯克於2023年開始交往。當時，馬斯克以440億美元收購推特（Twitter），並將平台更名為X後不久，便主動透過私訊聯繫她。

「當伊隆開始在推特上與我互動時，我是一名保守派網紅。他經常回覆我的貼文。有一天，他回覆了我一則母親節貼文，說我應該生更多孩子。」聖克萊在紀錄片中回憶。

聖克萊與前一段關係也育有一名兒子。她表示，馬斯克當時自稱是個「好爸爸」，並讓她相信，他與孩子的三名母親都保持著「和睦」的關係。這三人分別是他的第一任妻子賈斯汀（Justine Wilson）、科技業高階主管齊利斯，以及歌手格萊姆斯（Grimes）。

「他總是說，『我們應該生個孩子。你應該再多生幾個。你應該生10個孩子。』」聖克萊回憶道。

她說，最後自己終於忍不住問，「那實際上會是什麼樣子？」

去年9月，聖克萊在威尼斯影展期間與吉布尼一同為紀錄片「馬斯克」宣傳，並說明自己為何決定參與這部遭馬斯克批評為「抹黑之作」的紀錄片。

聖克萊表示，「我想艾力克斯稍微談到了伊隆身上那種不切實際的特質。他的人際關係普遍都很複雜，但他最複雜的關係，莫過於他與真相之間的關係。」

她強調，參與這部紀錄片最重要的原因，是希望為自己的孩子樹立榜樣。

「我希望讓孩子明白，絕不能為了物質上的安逸，而放棄說出真相。」

精華 FAQ

  • 她聲稱馬斯克提出一次性支付1500萬美元，外加每月10萬美元的子女撫養費，但前提是她必須對兩人孩子的事情保持沉默。

  • 聖克萊表示，她拒絕後馬斯克先將每月撫養費從10萬美元降到4萬美元；她在2025年2月公開生子消息後，金額又進一步降至2萬美元。

  • 她已對馬斯克提起訴訟，要求取得兒子羅穆盧斯的完整監護權。雙方的監護權官司目前仍在進行，尚未有最終結果。

馬斯克 雅虎

上一則

27歲愛子猝逝 辛蒂克勞馥心碎發聲：直到我們再次相見…

下一則

甜茶女友穿5000萬鑽石胸罩登維密 首位非天使享殊榮 網友氣炸轟特權

延伸閱讀

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」

馬斯克舒適圈？前妻揭他高強度生活模式 直言「混亂中表現更好」
爭兒子監護權 荷莉貝瑞被前夫指控曾暴怒掐兒脖

爭兒子監護權 荷莉貝瑞被前夫指控曾暴怒掐兒脖
獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出

獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出
博士女生龍鳳胎無法落戶 已婚老董稱被「盜精生育」堅不認

博士女生龍鳳胎無法落戶 已婚老董稱被「盜精生育」堅不認

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解