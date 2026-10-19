拒拿1500萬封口費？馬斯克前女友控撫養費被砍至2萬

馬斯克的前女友聖克萊（Ashley St. Clair）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克前女友聖克萊在紀錄片中爆料，稱對方曾以1500萬美元加每月10萬美元撫養費換取沉默，遭拒後金額一路被砍，她目前正與馬斯克爭奪孩子監護權。

據雅虎 新聞網報導，馬斯克 的前女友聖克萊（Ashley St. Clair）聲稱，自己因公開談論兩人的孩子，如今正為此付出代價。她在吉布尼（Alex Gibney）執導的最新紀錄片「馬斯克」（Musk）中爆料，2024年9月生下馬斯克的兒子羅穆盧斯（Romulus）後，曾獲對方提出一次性支付1500萬美元，外加每月10萬美元的子女撫養費，條件是她必須對此事保持沉默。遭她拒絕後，馬斯克不僅大幅削減撫養費，還在她公開生子的消息後進一步減少支付金額。

聖克萊透露，她拒絕這項提議後，馬斯克便將每月撫養費從10萬美元降至4萬美元。2025年2月，她公開宣布自己生下了這位備受爭議的億萬富豪的第13個孩子後，馬斯克又將每月支付金額砍至2萬美元。

現年28歲的聖克萊曾是保守派網紅。她在紀錄片中表示，兒子出生前，馬斯克一直給她留下「友善」的印象，但孩子出生後，對方卻像是展現出截然不同的一面。

「感覺就像是，直到我們有了孩子之後，他才讓我看見自己某個不同的面向。」她說。

聖克萊已對馬斯克提起訴訟，要求取得兒子羅穆盧斯的完整監護權，雙方的監護權官司目前仍在進行中。

馬斯克此後又迎來一名兒子，取名為塞爾登．萊庫格斯（Seldon Lycurgus）。這是他與科技業高階主管希馮．齊利斯（Shivon Zilis）所生的第4個孩子，也使他的子女總數增至14名。

不過，聖克萊認為，馬斯克可能還有其他孩子。她在紀錄片中聲稱，曾有多名女性主動聯絡她，表示馬斯克曾透過私訊聯繫她們，甚至提出與她們生孩子的想法。

「日本有一名女性，基本上只是想接受精子捐贈，而他答應了。」聖克萊透露。

她更形容，馬斯克的私訊中「簡直就像有一挺加特林機槍，不斷掃射出精子」，藉此暗指他積極尋找女性生育子女。

聖克萊與馬斯克於2023年開始交往。當時，馬斯克以440億美元收購推特（Twitter），並將平台更名為X後不久，便主動透過私訊聯繫她。

「當伊隆開始在推特上與我互動時，我是一名保守派網紅。他經常回覆我的貼文。有一天，他回覆了我一則母親節貼文，說我應該生更多孩子。」聖克萊在紀錄片中回憶。

聖克萊與前一段關係也育有一名兒子。她表示，馬斯克當時自稱是個「好爸爸」，並讓她相信，他與孩子的三名母親都保持著「和睦」的關係。這三人分別是他的第一任妻子賈斯汀（Justine Wilson）、科技業高階主管齊利斯，以及歌手格萊姆斯（Grimes）。

「他總是說，『我們應該生個孩子。你應該再多生幾個。你應該生10個孩子。』」聖克萊回憶道。

她說，最後自己終於忍不住問，「那實際上會是什麼樣子？」

去年9月，聖克萊在威尼斯影展期間與吉布尼一同為紀錄片「馬斯克」宣傳，並說明自己為何決定參與這部遭馬斯克批評為「抹黑之作」的紀錄片。

聖克萊表示，「我想艾力克斯稍微談到了伊隆身上那種不切實際的特質。他的人際關係普遍都很複雜，但他最複雜的關係，莫過於他與真相之間的關係。」

她強調，參與這部紀錄片最重要的原因，是希望為自己的孩子樹立榜樣。

「我希望讓孩子明白，絕不能為了物質上的安逸，而放棄說出真相。」