27歲愛子猝逝 辛蒂克勞馥心碎發聲：直到我們再次相見…

辛蒂克勞馥（左二）一家昔日合影，左起為她的丈夫葛柏、女兒凱亞以及已故長子普雷斯利葛柏。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 超模辛蒂克勞馥與家人沉痛悼念27歲兒子普雷斯利猝逝，警方正以疑似藥物過量方向調查，家屬也感謝外界慰問。

據NBC News報導，超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）首度公開悼念已故兒子普雷斯利．葛柏（Presley Gerber）。普雷斯利今年9月20日離世，得年27歲。事隔近一個月，辛蒂克勞馥周日在Instagram發文，坦言全家至今仍深陷失去摯愛的悲痛之中。

辛蒂克勞馥在貼文中寫道，「失去我們深愛的兒子與哥哥，讓我們悲痛欲絕。能讓普雷斯利陪伴我們走過27年的人生，我們感到無比幸福。他有一顆善良而美好的心靈，懂得去愛，也一直被愛著，現在如此，直到永遠。我們為他感到無比驕傲，因為他以善良與真誠面對世界，也勇敢展現自己脆弱的一面。」

辛蒂克勞馥與丈夫、商人蘭德．葛柏（Rande Gerber）育有一子一女。女兒凱亞．葛柏（Kaia Gerber）現年25歲，是模特兒兼演員，同樣在時尚圈享有知名度。

根據洛杉磯縣法醫辦公室的資料，普雷斯利於9月20日在一家康復機構內死亡，死因仍有待進一步調查，目前尚未公布更多細節。

辛蒂克勞馥也在貼文中感謝各界在家人經歷喪子之痛時給予的關懷與支持。她寫道，「對於這麼多人向我們表達愛與支持，我們深懷感激。無論是認識並愛著我們家人的親友，還是素不相識、卻能感同身受的人，他們的關懷都讓我們深受感動。」

她最後深情告別兒子，「直到我們再次相見，我親愛的孩子。我們永遠愛你。媽媽、爸爸和凱亞。」

▲ 來源：Instagram＠cindycrawford（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

普雷斯利的妹妹凱亞也在同一天透過Instagram發文悼念哥哥，深情寫下自己有多麼珍惜能成為他的妹妹。

凱亞在一封寫給哥哥的長信中透露，成為普雷斯利的妹妹，一直是她最引以為傲、也最珍惜的身分。她寫道，「一直以來，能成為你的妹妹都是我最喜歡自己的一部分，今後也永遠如此。我來到這個世界時，就緊緊抓著你不放。我對你的愛多到連自己都不知道該如何安放。而如今，這份愛再也找不到明確的出口，我確信，它終將把我整個吞噬。」

凱亞還分享了兄妹倆童年時的溫馨影片，畫面中兩人相擁、一起跳舞，並附上幾張昔日合照，記錄兩人一路走來的珍貴回憶。

她在另一段文字中寫道，「我愛你，我最親愛的哥哥，愛你直到月亮，再回來，再回來一次，直到永遠。」

面對哥哥離世的事實，凱亞坦言，自己仍在學習如何適應沒有哥哥的生活。她寫道：「我正在學習，當我再也看不見你時，該如何繼續愛你；學習如何在不拿起手機打電話給你的情況下，告訴你一些事情。我也正在學習，在這個我再也無法伸手觸及你的世界裡，該如何繼續做你的妹妹。我還不知道該怎麼做到。」

凱亞似乎也借用了物理學家理查．費曼（Richard Feynman）寫給已故妻子的著名書信，抒發失去至親的痛苦。她最後寫道，「我親愛的哥哥，我真的好愛你。我愛我的哥哥。我的哥哥已經不在了。沒有你在，這場派對真的糟透了，普雷斯。」

▲ 來源：Instagram＠kaiagerber（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據一名執法部門消息人士向NBC新聞透露，普雷斯利被當局發現失去反應前數小時，才剛入住位於聖塔莫尼卡的Resolutions Living康復機構。

警方表示，目前正將他的死亡列為疑似藥物過量案件調查。

普雷斯利過去曾公開談論自己與憂鬱症及成癮問題抗爭的經歷。據眾生相雜誌報導，他今年6月曾參加一場心理健康座談會，這也是他最後一次公開露面。

當時，他在座談會上對現場觀眾表示，「當我終於能對自己坦誠時，那是我感覺最自由的時刻。」