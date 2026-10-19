陸劇女神半露香肩摸唇…他俩CP感渾然天成：嘴都親腫了

孟子義(右)、李昀銳三搭主演浪漫古裝劇「尚公主」。圖／Disney+提供

AI摘要 文章摘要整理： 《尚公主》定檔10月23日於Disney+上線，李昀銳與孟子義在劇中展現霸氣公主與溫潤書生的曖昧愛情，戲外默契互動也讓網友大讚CP感爆棚。

由李昀銳、孟子義主演的浪漫古裝劇「尚公主」定檔，將於10月23日在Disney +上線。作品於騰訊預約數突破500萬，被眾多網友喻為是「下半年最期待的浪漫古裝劇」。戲裡兩人邊耍心機邊談戀愛，最新預告中，孟子義對李昀銳使出渾身解數，從半露香肩要求對方服侍沐浴，到以手撫過雙唇、強拉衣領挑逗，曖昧氛圍與情感張力十足。

2人在劇中上演一段霸氣公主與溫潤書生的愛情故事，李昀銳、孟子義三搭默契十足，戲外也甜蜜互動，

無論是對戲時自然依偎在彼此懷裡、笑著說悄悄話，或拉著對方的手玩鬧、在拍攝沉重戲碼時互相安慰等，作品尚未播出就讓網友大讚擁有「渾然天成的CP感」。而劇中也將呈現多場張力十足的吻戲橋段，引發粉絲期待笑稱「感覺嘴都親腫了」！

日前兩位主演也分享三搭心得，孟子義認為「溝通交流」就是建立默契的關鍵，兩人常利用休息時間討論劇本或即興表演某些場景來尋找感覺，「尚公主」中一場雪中浪漫相擁戲份，即是兩人共同提出，孟子義更逗趣表示：「有時候我們會故意把對方逗笑，然後看著彼此笑場的樣子就覺得很開心。」李昀銳則認同這次合作更加合拍與默契，笑稱孟子義是片場的「快樂源泉」：「孟姐的個性開朗樂觀，和她搭檔很容易被對方的感染力帶動」，直言兩人之間相處很輕鬆舒服，在拍攝時兼顧專業又能保有暖心的氛圍。