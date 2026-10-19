我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入秋10月買房最划算 全美16大城賣家議價空間增

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

陸劇女神半露香肩摸唇…他俩CP感渾然天成：嘴都親腫了

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孟子義(右)、李昀銳三搭主演浪漫古裝劇「尚公主」。圖／Disney+提供
孟子義(右)、李昀銳三搭主演浪漫古裝劇「尚公主」。圖／Disney+提供

AI摘要

文章摘要整理：

《尚公主》定檔10月23日於Disney+上線，李昀銳與孟子義在劇中展現霸氣公主與溫潤書生的曖昧愛情，戲外默契互動也讓網友大讚CP感爆棚。

由李昀銳、孟子義主演的浪漫古裝劇「尚公主」定檔，將於10月23日在Disney+上線。作品於騰訊預約數突破500萬，被眾多網友喻為是「下半年最期待的浪漫古裝劇」。戲裡兩人邊耍心機邊談戀愛，最新預告中，孟子義對李昀銳使出渾身解數，從半露香肩要求對方服侍沐浴，到以手撫過雙唇、強拉衣領挑逗，曖昧氛圍與情感張力十足。

2人在劇中上演一段霸氣公主與溫潤書生的愛情故事，李昀銳、孟子義三搭默契十足，戲外也甜蜜互動，

無論是對戲時自然依偎在彼此懷裡、笑著說悄悄話，或拉著對方的手玩鬧、在拍攝沉重戲碼時互相安慰等，作品尚未播出就讓網友大讚擁有「渾然天成的CP感」。而劇中也將呈現多場張力十足的吻戲橋段，引發粉絲期待笑稱「感覺嘴都親腫了」！

日前兩位主演也分享三搭心得，孟子義認為「溝通交流」就是建立默契的關鍵，兩人常利用休息時間討論劇本或即興表演某些場景來尋找感覺，「尚公主」中一場雪中浪漫相擁戲份，即是兩人共同提出，孟子義更逗趣表示：「有時候我們會故意把對方逗笑，然後看著彼此笑場的樣子就覺得很開心。」李昀銳則認同這次合作更加合拍與默契，笑稱孟子義是片場的「快樂源泉」：「孟姐的個性開朗樂觀，和她搭檔很容易被對方的感染力帶動」，直言兩人之間相處很輕鬆舒服，在拍攝時兼顧專業又能保有暖心的氛圍。

精華 FAQ

  • 這部由李昀銳、孟子義主演的浪漫古裝劇已定檔，將於10月23日在Disney+上線，正式與觀眾見面。

  • 作品在騰訊預約數已突破500萬，加上預告中充滿曖昧張力的互動與吻戲橋段，讓不少網友認為它是下半年最受期待的浪漫古裝劇之一。

  • 兩人三度合作默契十足，常利用休息時間討論劇本、即興找感覺，還會互相逗笑、安慰彼此，因此戲內外都呈現自然甜蜜的氛圍。

Disney

上一則

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

延伸閱讀

「昀牽孟繞」破冰 李昀銳驚喜接孟子義下班 網猜為了「尚公主」

「昀牽孟繞」破冰 李昀銳驚喜接孟子義下班 網猜為了「尚公主」
「早春晴朗」CP再現 井柏然、孫千黑衣合體 粉絲驚喜

「早春晴朗」CP再現 井柏然、孫千黑衣合體 粉絲驚喜
許凱霸氣搶婚周也 戲外秒變撒嬌男：都聽妳的

許凱霸氣搶婚周也 戲外秒變撒嬌男：都聽妳的
陳妍希演「狙擊蝴蝶」吻戲最多…曝周柯宇害羞反應

陳妍希演「狙擊蝴蝶」吻戲最多…曝周柯宇害羞反應

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50
初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）。（美聯社）

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

2026-10-12 16:32

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境