陸劇女神半露香肩摸唇…他俩CP感渾然天成：嘴都親腫了
《尚公主》定檔10月23日於Disney+上線，李昀銳與孟子義在劇中展現霸氣公主與溫潤書生的曖昧愛情，戲外默契互動也讓網友大讚CP感爆棚。
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《尚公主》定檔10月23日於Disney+上線，李昀銳與孟子義在劇中展現霸氣公主與溫潤書生的曖昧愛情，戲外默契互動也讓網友大讚CP感爆棚。
由李昀銳、孟子義主演的浪漫古裝劇「尚公主」定檔，將於10月23日在Disney+上線。作品於騰訊預約數突破500萬，被眾多網友喻為是「下半年最期待的浪漫古裝劇」。戲裡兩人邊耍心機邊談戀愛，最新預告中，孟子義對李昀銳使出渾身解數，從半露香肩要求對方服侍沐浴，到以手撫過雙唇、強拉衣領挑逗，曖昧氛圍與情感張力十足。
2人在劇中上演一段霸氣公主與溫潤書生的愛情故事，李昀銳、孟子義三搭默契十足，戲外也甜蜜互動，
無論是對戲時自然依偎在彼此懷裡、笑著說悄悄話，或拉著對方的手玩鬧、在拍攝沉重戲碼時互相安慰等，作品尚未播出就讓網友大讚擁有「渾然天成的CP感」。而劇中也將呈現多場張力十足的吻戲橋段，引發粉絲期待笑稱「感覺嘴都親腫了」！
日前兩位主演也分享三搭心得，孟子義認為「溝通交流」就是建立默契的關鍵，兩人常利用休息時間討論劇本或即興表演某些場景來尋找感覺，「尚公主」中一場雪中浪漫相擁戲份，即是兩人共同提出，孟子義更逗趣表示：「有時候我們會故意把對方逗笑，然後看著彼此笑場的樣子就覺得很開心。」李昀銳則認同這次合作更加合拍與默契，笑稱孟子義是片場的「快樂源泉」：「孟姐的個性開朗樂觀，和她搭檔很容易被對方的感染力帶動」，直言兩人之間相處很輕鬆舒服，在拍攝時兼顧專業又能保有暖心的氛圍。
這部由李昀銳、孟子義主演的浪漫古裝劇已定檔，將於10月23日在Disney+上線，正式與觀眾見面。 作品在騰訊預約數已突破500萬，加上預告中充滿曖昧張力的互動與吻戲橋段，讓不少網友認為它是下半年最受期待的浪漫古裝劇之一。 兩人三度合作默契十足，常利用休息時間討論劇本、即興找感覺，還會互相逗笑、安慰彼此，因此戲內外都呈現自然甜蜜的氛圍。
精華 FAQ
這部由李昀銳、孟子義主演的浪漫古裝劇已定檔，將於10月23日在Disney+上線，正式與觀眾見面。
作品在騰訊預約數已突破500萬，加上預告中充滿曖昧張力的互動與吻戲橋段，讓不少網友認為它是下半年最受期待的浪漫古裝劇之一。
兩人三度合作默契十足，常利用休息時間討論劇本、即興找感覺，還會互相逗笑、安慰彼此，因此戲內外都呈現自然甜蜜的氛圍。
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