把鼎泰豐當吃到飽 FANTASTICS演出前「橫掃小籠包+炒飯」
日本團體FANTASTICS首度來台開唱，演出前先掃遍夜市與鼎泰豐，之後以歌舞、中文互動和海帶拳遊戲炒熱現場，並向粉絲承諾再訪。
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日本團體FANTASTICS首度來台開唱，演出前先掃遍夜市與鼎泰豐，之後以歌舞、中文互動和海帶拳遊戲炒熱現場，並向粉絲承諾再訪。
日本放浪家族人氣團體FANTASTICS首度訪台開唱，8名成員18日在台北舉行「FANTASTICS LIVE 2026 in TAIPEI 放大絕」，除了帶來精彩舞歌演出，還特別安排台灣經典遊戲「海帶拳」，與全場粉絲同樂。
難得全員來台，FANTASTICS抵台後就對台灣美食虎視眈眈。他們前晚結束工作行程後，一行人前往夜市品嚐臭豆腐、芒果冰及胡椒餅，還到鼎泰豐大快朵頤，直接開啟「吃到飽」模式，小籠包一籠接著一籠，光是炒飯就點了超過6盤，食量相當驚人。
吃飽喝足後的FANTASTICS活力充沛，昨晚以「SUPER DUPER DISCO」揭開演唱會序幕，一連熱唱多首歌曲。演出中段由主唱八木勇征、中島颯太帶來抒情演唱，全員最後合體演唱放浪一族經典歌曲「Choo Choo TRAIN」，展現堅強的歌舞實力。
為了拉近和粉絲之間的距離，他們特地溫習之前學過的中文，瀬口黎彌大喊「滷肉飯！我愛你！」，澤本夏輝則表示「大家更可愛！」世界更直接邀約：「一起回家吧！」遊戲環節更安排「猜出台灣第一名！排行榜猜謎大戰」，由中文最好的成員佐藤大樹擔任主持，考驗成員對台灣的了解程度。
題目包括台灣人最喜歡的日本都道府縣、最常購買的伴手禮，以及最能代表日本的人物等。世界聽到台灣圖書館借閱排行榜的題目，立刻搶答「柯南」，成員們也猜出北海道、大阪及大谷翔平等答案。最後輸家則必須接受特別任務，挑戰台灣人熟悉的「海帶拳」。
他們不計形象與全場粉絲一起玩遊戲，選出幸運得主送上禮物。演出最後，FANTASTICS在新歌「OVER DRIVE」音樂聲中，和粉絲約定「我們一定會再回來」，承諾盡快全員再來和粉絲相見。
他們抵台後先去夜市吃臭豆腐、芒果冰與胡椒餅，之後又到鼎泰豐大快朵頤，把台灣小吃與知名餐廳一次吃好吃滿，展現對台灣美食的高度熱情。 文章形容他們直接開啟吃到飽模式，小籠包是一籠接著一籠，光是炒飯就點了超過6盤，食量相當驚人，也成為演出前最吸睛的插曲之一。 演出中除了唱歌跳舞，還有中文告白、台灣排行榜猜謎與海帶拳等遊戲，成員不計形象和粉絲同樂，並在新歌伴奏下約定很快再回來台灣。
精華 FAQ
他們抵台後先去夜市吃臭豆腐、芒果冰與胡椒餅，之後又到鼎泰豐大快朵頤，把台灣小吃與知名餐廳一次吃好吃滿，展現對台灣美食的高度熱情。
文章形容他們直接開啟吃到飽模式，小籠包是一籠接著一籠，光是炒飯就點了超過6盤，食量相當驚人，也成為演出前最吸睛的插曲之一。
演出中除了唱歌跳舞，還有中文告白、台灣排行榜猜謎與海帶拳等遊戲，成員不計形象和粉絲同樂，並在新歌伴奏下約定很快再回來台灣。
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