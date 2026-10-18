把鼎泰豐當吃到飽 FANTASTICS演出前「橫掃小籠包+炒飯」

FANTASTICS完成首次台北專場演出。圖／LDH愛夢悅提供

AI摘要 文章摘要整理： 日本團體FANTASTICS首度來台開唱，演出前先掃遍夜市與鼎泰豐，之後以歌舞、中文互動和海帶拳遊戲炒熱現場，並向粉絲承諾再訪。

日本 放浪家族人氣團體FANTASTICS首度訪台開唱，8名成員18日在台北舉行「FANTASTICS LIVE 2026 in TAIPEI 放大絕」，除了帶來精彩舞歌演出，還特別安排台灣經典遊戲「海帶拳」，與全場粉絲同樂。

難得全員來台，FANTASTICS抵台後就對台灣美食虎視眈眈。他們前晚結束工作行程後，一行人前往夜市品嚐臭豆腐、芒果 冰及胡椒餅，還到鼎泰豐 大快朵頤，直接開啟「吃到飽」模式，小籠包一籠接著一籠，光是炒飯就點了超過6盤，食量相當驚人。

吃飽喝足後的FANTASTICS活力充沛，昨晚以「SUPER DUPER DISCO」揭開演唱會序幕，一連熱唱多首歌曲。演出中段由主唱八木勇征、中島颯太帶來抒情演唱，全員最後合體演唱放浪一族經典歌曲「Choo Choo TRAIN」，展現堅強的歌舞實力。

為了拉近和粉絲之間的距離，他們特地溫習之前學過的中文，瀬口黎彌大喊「滷肉飯！我愛你！」，澤本夏輝則表示「大家更可愛！」世界更直接邀約：「一起回家吧！」遊戲環節更安排「猜出台灣第一名！排行榜猜謎大戰」，由中文最好的成員佐藤大樹擔任主持，考驗成員對台灣的了解程度。

題目包括台灣人最喜歡的日本都道府縣、最常購買的伴手禮，以及最能代表日本的人物等。世界聽到台灣圖書館借閱排行榜的題目，立刻搶答「柯南」，成員們也猜出北海道、大阪及大谷翔平等答案。最後輸家則必須接受特別任務，挑戰台灣人熟悉的「海帶拳」。

他們不計形象與全場粉絲一起玩遊戲，選出幸運得主送上禮物。演出最後，FANTASTICS在新歌「OVER DRIVE」音樂聲中，和粉絲約定「我們一定會再回來」，承諾盡快全員再來和粉絲相見。

FANTASTICS完成首次台北專場演出。圖／LDH愛夢悅提供

FANTASTICS完成首次台北專場演出。圖／LDH愛夢悅提供

FANTASTICS完成首次台北專場演出。圖／LDH愛夢悅提供