住處遭房仲當宣傳賣點 李多慧本人親自回應了

李多慧目前體重僅剩45公斤。記者沈昱嘉／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 李多慧出席活動時回應房仲拿她當鄰居賣房的隱私爭議，表示對方公司已聯絡處理、事情已落幕，並分享對賈永婕的好感及對台灣婚禮習俗的看法。

韓籍啦啦隊女神李多慧今出席「CARDPASS TAIWAN 2026 青年收藏創業暨卡牌文化產業交流展」，她先前遭房仲以當她鄰居為賣點賣房，住處隱私也跟著曝光，她今表示對方公司已主動和她聯絡，事情圓滿解決，請大家不用擔心。

李多慧到台灣工作4年，人氣始終居高不下，一名房仲利用她的高知名度，以「當李多慧鄰居」為宣傳賣點賣房，李多慧公司隨即發出聲明，表示該名房仲此舉已經觸犯到李多慧的隱私，李多慧今出席活動被問及此事，表示對方的公司事後有主動跟她連絡，「已經沒事了，請大家放心」，盼事件就此落幕。

而她和101董座賈永婕合體拍片也引發話題，她大讚賈永婕本人「很漂亮」：「而且她很親切，人很好」，另外她還親自出席粉絲婚禮，笑說對台灣婚禮新娘丟捧花的環節印象深刻，因為韓國沒有這個習俗，她打算以後結婚也要如法炮製，那要不要乾脆在101辦婚宴？她搖頭直呼「不行，太貴了」，不走奢華路線。

主辦單位特別為李多慧量身打造大會限定收藏卡，李多慧也在舞台上當場為卡片蓋上專屬唇印並寫下親筆簽名，打造獨一無二的夢幻逸品。本次企劃特別結合公益拍賣，現場釋出2張限定卡進行競標，得標者除了能將珍稀藏品帶回家，主辦單位更免費提供送交TAG專業鑑定的封裝服務，讓名人參與、專業鑑定與社會關懷產生深刻連結。

李多慧在台灣人氣居高不下。記者沈昱嘉／攝影

李多慧今出席世貿卡展活動。記者沈昱嘉／攝影