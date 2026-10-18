前夫事業失敗「何其痛苦」 郭靜純親揭離婚內幕

郭靜純自爆已離婚3年。圖／摘自臉書

AI摘要 文章摘要整理： 郭靜純公開表示已與王信貴離婚3年，過程和平且未索取贍養費，並透露前夫正努力彌補事業失敗帶來的影響，同時勉勵女性勇敢為自己做決定。

郭靜純日前驚曝和製作人王信貴結束20年婚姻，外傳王信貴在外負債累累，可能是導致婚姻破裂的主因，剛郭靜純在臉書再度發聲，表示已簽字離婚3年，沒向對方要贍養費，自認到這年紀還能和平離婚，已經算很幸運。

郭靜純也坦言前夫確實面臨事業低潮：「前夫王先生到現在一直努力彌補事業失敗造成的後果！

認識他的人就會知道他的為人個性，現在的情形對熱愛工作的他來說何其痛苦！ 他的善良讓事業經歷太多被欺壓、委屈與無奈。」

她表示兩人雖然已經分開，但前夫對家庭的貢獻不可抹滅，她也相信老天自有安排，自己要給自己一次勇敢的機會。

以下為臉書全文：

謝謝愛護我的粉絲姐妹們，大家的鼓勵與祝福我都收到了❤️🙏🏼

簽字離婚三年了，我同意沒有贍養費、我可以自己養孩子！儘管內心充滿恐慌與無助⋯

但我有孩子們的陪伴與支持，就像吃了無敵星星可以一直往前衝！

主持長壽節目這麼多年，看盡人生百態 各款離婚，聽多了好像也幫自己內心做好準備，遇到了就面對它處理它！

到我這個年紀能夠冷靜理性平和結束婚姻，我已經很幸運！

我看到很多姊妹的留言，到現在還陷在離不開的婚姻裡甚為痛苦！

我只能勸妳「不下決定就不能改變」 斷、捨、離 才會看到撥雲見日後燦爛的陽光⋯

每個人都有自己的人生課題，前夫王先生 到現在一直努力彌補事業失敗造成的後果！

認識他的人就會知道他的為人個性，現在的情形對熱愛工作的他來說何其痛苦！ 他的善良讓事業經歷太多被欺壓、委屈與無奈。

婚姻上我們已經分開，沒辦法當夫妻，但他終究是孩子的父親，他還是很愛孩子關心他們。

我不是要維護任何人幫誰說話，只是把最真實的狀態由我自己傳達。

許常德老師說「離成了是喜事」：老天自有安排 ！

真的是這樣，生活的軌跡會出現不一樣的風景，會發現整個人的心變輕盈了（體重不一定😅)

女人啊～請相信自己 給自己一次勇敢的機會，最終妳一定會謝謝自己🌷