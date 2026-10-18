我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國整頓網路AI軍隊爽劇、假退役軍人直播帶貨

法國示威頻傳暴力 愛馬仕、LV等精品店慘遭洗劫

前夫事業失敗「何其痛苦」 郭靜純親揭離婚內幕

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭靜純自爆已離婚3年。圖／摘自臉書
郭靜純自爆已離婚3年。圖／摘自臉書

AI摘要

文章摘要整理：

郭靜純公開表示已與王信貴離婚3年，過程和平且未索取贍養費，並透露前夫正努力彌補事業失敗帶來的影響，同時勉勵女性勇敢為自己做決定。

郭靜純日前驚曝和製作人王信貴結束20年婚姻，外傳王信貴在外負債累累，可能是導致婚姻破裂的主因，剛郭靜純在臉書再度發聲，表示已簽字離婚3年，沒向對方要贍養費，自認到這年紀還能和平離婚，已經算很幸運。

郭靜純也坦言前夫確實面臨事業低潮：「前夫王先生到現在一直努力彌補事業失敗造成的後果！

認識他的人就會知道他的為人個性，現在的情形對熱愛工作的他來說何其痛苦！ 他的善良讓事業經歷太多被欺壓、委屈與無奈。」

她表示兩人雖然已經分開，但前夫對家庭的貢獻不可抹滅，她也相信老天自有安排，自己要給自己一次勇敢的機會。

以下為臉書全文：

謝謝愛護我的粉絲姐妹們，大家的鼓勵與祝福我都收到了❤️🙏🏼

簽字離婚三年了，我同意沒有贍養費、我可以自己養孩子！儘管內心充滿恐慌與無助⋯

但我有孩子們的陪伴與支持，就像吃了無敵星星可以一直往前衝！

主持長壽節目這麼多年，看盡人生百態 各款離婚，聽多了好像也幫自己內心做好準備，遇到了就面對它處理它！

到我這個年紀能夠冷靜理性平和結束婚姻，我已經很幸運！

我看到很多姊妹的留言，到現在還陷在離不開的婚姻裡甚為痛苦！

我只能勸妳「不下決定就不能改變」 斷、捨、離 才會看到撥雲見日後燦爛的陽光⋯

每個人都有自己的人生課題，前夫王先生 到現在一直努力彌補事業失敗造成的後果！

認識他的人就會知道他的為人個性，現在的情形對熱愛工作的他來說何其痛苦！ 他的善良讓事業經歷太多被欺壓、委屈與無奈。

婚姻上我們已經分開，沒辦法當夫妻，但他終究是孩子的父親，他還是很愛孩子關心他們。

我不是要維護任何人幫誰說話，只是把最真實的狀態由我自己傳達。

許常德老師說「離成了是喜事」：老天自有安排 ！

真的是這樣，生活的軌跡會出現不一樣的風景，會發現整個人的心變輕盈了（體重不一定😅)

女人啊～請相信自己 給自己一次勇敢的機會，最終妳一定會謝謝自己🌷

精華 FAQ

  • 她表示自己與王信貴其實已簽字離婚3年，雙方是和平結束婚姻，自己也沒有向對方要求贍養費，並強調能在這個年紀理性分開已很幸運。

  • 郭靜純坦言前夫正努力彌補事業失敗造成的後果，認為他因為善良而在工作上歷經許多委屈與無奈，現在的處境對熱愛工作的他來說非常痛苦。

  • 她想說明自己不是替任何人護航，而是分享最真實的狀態，也鼓勵仍困在婚姻痛苦中的女性勇敢做決定，相信斷捨離後會看到新的光景。

上一則

陳奕迅官宣開唱 封存手機、禁跟唱、歡呼 網酸：要觀眾幹嘛？

延伸閱讀

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨
張秀卿才傳婚變… 郭靜純自爆離婚製作人丈夫 強調沒第三者

張秀卿才傳婚變… 郭靜純自爆離婚製作人丈夫 強調沒第三者
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
張秀卿瞞3年宣布離婚 沉痛認成苦主：借3400萬拿不回

張秀卿瞞3年宣布離婚 沉痛認成苦主：借3400萬拿不回

熱門新聞

郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

2026-10-11 02:26
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50
初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）。（美聯社）

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

2026-10-12 16:32

超人氣

更多 >
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
搬到南橘郡以為海邊好日子來了 華人新家先忙除蟲、首期電費看傻眼

搬到南橘郡以為海邊好日子來了 華人新家先忙除蟲、首期電費看傻眼