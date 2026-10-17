38歲網紅傳驟逝 在家突然倒地不治 留下洗腎妻與2幼子

中國網紅「沂蒙三老闆」孫翊洺驚傳猝逝。(圖／摘自抖音)

AI摘要 文章摘要整理： 山東網紅「沂蒙三老闆」孫翊洺38歲清晨在家昏迷後不治，生前長年陪妻抗尿毒症並記錄家庭生活，留下洗腎妻子與2名幼子。

中國山東知名網紅「沂蒙三老闆」孫翊洺驚傳離世，年僅38歲。孫翊洺過去因長年陪伴罹患尿毒症的妻子任麗治病，被網友視為「愛妻好男人」，不僅為了妻子的醫療費用花光積蓄、四處借錢，更經常透過影片記錄一家四口的生活。不料16日清晨突然在家中倒下，經送醫搶救仍宣告不治，留下妻子與一對年幼子女，消息震撼大批粉絲。

綜合中媒報導，事發於16日上午6時許。妻子任麗透露，當時她正在睡覺，突然聽到丈夫叫了兩聲，察覺情況有異後轉身查看，發現孫翊洺已陷入昏迷，任憑她呼喊都沒有反應。醫護人員接獲通報後趕抵，但孫翊洺已失去生命跡象，送醫急救後仍回天乏術。

來自山東臨沂費縣的孫翊洺，早年從事二手車生意，與任麗相識結婚後育有一對兒女。2020年，任麗被診斷出尿毒症，人生從此出現巨大變化。為了替妻子治病，孫翊洺不僅耗盡家中積蓄，也向親友借錢，夫妻倆一路面對治療與生活壓力。

孫翊洺也將一家人共同抗病的過程拍成影片，分享日常生活與夫妻相處點滴，即使面對經濟與健康上的雙重壓力，仍努力維持一家人的生活。這些影片累積超過6.5萬名粉絲追蹤，許多網友也一路陪伴夫妻倆走過難關。

如今孫翊洺突然離世，任麗仍需長期接受洗腎治療，家中還有兩名年幼孩子，家庭頓時失去重要支柱。消息傳出後，大批粉絲湧入他的社群帳號留言哀悼，不少人感嘆夫妻多年攜手抗病，如今卻留下妻兒獨自面對未來，也有人詢問是否有相關協助或捐款管道，希望能為這個家庭提供幫助。

目前孫翊洺的確切離世原因，仍以家屬及相關單位後續說明為準。