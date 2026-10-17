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橫濱流星訪台 親曝激瘦到48公斤

記者陳穎／台北即時報導
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橫濱流星(左)、廣瀨鈴出席「宛如星辰的你」記者會。記者王聰賢／攝影
橫濱流星(左)、廣瀨鈴出席「宛如星辰的你」記者會。記者王聰賢／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

橫濱流星來台宣傳《宛如星辰的你》，透露為詮釋角色在短時間內從62公斤瘦到48公斤，並與廣瀨鈴分享對人生選擇的共鳴。

日本電影「宛如星辰的你」由橫濱流星、廣瀨鈴主演，導演藤井道人執導。橫濱流星為詮釋男主角不同人生階段，從高中時期增重至62公斤，後來一路減至48公斤，短時間內歷經大幅體態變化。他今天在台灣受訪坦言：「我不只是減了15公斤，還減掉了水分，在精神上也很痛苦。」

影片來源：YouTube@GaragePlay 車庫娛樂

橫濱流星透露，角色高中時期約62公斤，赴東京發展時約58公斤，最後瘦到48公斤。減重期間刻意避開高脂肪、高熱量食物，但最忌諱斷食，「容易復胖，肌肉又容易掉」，因此靠飲食控制及團隊協助完成角色需求，髮妝也協助呈現不同階段造型。

片中男女主角面臨遠距離戀愛與人生選擇，橫濱流星表示自己對角色有很深共鳴，「很多時候是遇到才知道會做什麼樣的選擇。」廣瀨鈴則坦言自己與角色小海不同，「人生道路就是要不斷選擇」，遇到課題會選擇付諸行動、勇於挑戰；小海則因慎重、不願背棄家庭而選擇忍耐，「這是她的溫柔。」

兩人曾合作「流浪之月」，相隔多年再度搭檔。橫濱流星稱讚廣瀨鈴這次展現壓抑、不外放卻強大的力量，讓角色更加立體；廣瀨鈴也佩服他為角色付出的努力。藤井道人曾笑稱橫濱流星是「私生活最無趣的藝人」，透露兩人收工偶爾一起吃飯、去三溫暖，笑說他近來宣傳電影最大的改變，就是開始會比愛心手勢，「他過去絕對不會比愛心。」電影「宛如星辰的你」已在台上映。

橫濱流星出席「宛如星辰的你」記者會。記者王聰賢／攝影
橫濱流星出席「宛如星辰的你」記者會。記者王聰賢／攝影

廣瀨鈴來台為電影「宛如星辰的你」造勢。記者王聰賢／攝影
廣瀨鈴來台為電影「宛如星辰的你」造勢。記者王聰賢／攝影

藤井道人分享拍攝「宛如星辰的你」趣事。記者王聰賢／攝影
藤井道人分享拍攝「宛如星辰的你」趣事。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 他表示自己為了詮釋男主角不同人生階段，體重從高中時期的62公斤，先到58公斤，最後瘦到48公斤，短時間內歷經很大的體態變化。

  • 橫濱流星說減重時刻意避開高脂肪、高熱量食物，也最忌諱斷食，因為容易復胖且肌肉會流失；他主要靠飲食控制與團隊協助完成角色需求。

  • 橫濱流星認為角色面對選擇的心境很有共鳴，廣瀨鈴則覺得小海的忍耐是出於溫柔；兩人也稱讚彼此的演出，讓角色更有層次。

減重 日本

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