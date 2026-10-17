郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 郭靜純在加拿大生活期間宣布離婚，外界同時再度關注其製作人前夫王信貴被指欠下巨額債務後人間蒸發的傳聞。

郭靜純和製作人老公王信貴在2019年決定舉家移民 加拿大，當時她請辭和何篤霖主持超過10年的「命運好好玩」，剛開始在異地生活還經常PO全家動態，後來王信貴慢慢消失在合照之中，這兩年電視圈就傳出他欠下高額債務並人間蒸發。

王信貴是電視圈資深戲劇製作人，曾參與多部知名偶像劇的製作，是台灣偶像劇黃金年代的重要幕後推手之一。他參與的作品包括「惡作劇之吻」、「惡作劇2吻」、「終極一班」、「終極一家」、「花樣少年少女」及「籃球火」等，類型涵蓋校園青春、愛情與熱血奇幻，陪伴不少觀眾成長，也讓許多演員受到關注。

他的作品橫跨台灣偶像劇蓬勃發展的時期，從校園愛情到青春熱血題材，都曾創造話題，後來帶著郭靜純移民加拿大。

據悉，移民前他做了幾檔戲都賠錢，但當時剛到加拿大生活又急需用錢，那段期間，他私下跟幾個演藝圈的同行、藝人分別借了數百萬到上千萬新台幣，說初到加拿大要應急生活，大家看過去交情都不吝於出借，甚至沒有寫下欠條，後來他沒還錢，大家也沒急著跟他要。

幾個月前，一群圈內人聚餐時，大家閒聊起來才發現原來彼此都借錢給了王信貴，一名大咖綜藝大哥借給他上百萬，其他二哥們分別也借給他20、30萬，還有一家公司借給他超過2000萬，礙於情面，都沒催帳跟他要，後來就聽說郭靜純和王信貴離婚了，王信貴直接人間消失，只剩下郭靜純為了在加拿大繼續生活開始直播賣貨，但今天爆出她賣的都是假名牌，中午她就宣布離婚，時間點相當湊巧。

她強調沒有第三者，應該跟張秀卿和前夫離婚原因一樣，是為了錢。