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預約破百萬…肖戰「小城良方」未播先轟動 和「她」醉吻掀熱議

娛樂新聞組／即時報導
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肖戰在新劇中飾演天才外科醫生。(取材自微博)
肖戰在新劇中飾演天才外科醫生。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《小城良方》定檔10月21日後熱度暴衝，肖戰飾演跌入低谷的醫生，搭配姜妍的花圈店老闆娘角色，憑反差感情線與醉吻戲引發高度關注。

大陸人氣男星肖戰主演的新劇「小城良方」未播先轟動。該劇近日官宣定檔10月21日開播，預約量隨即突破100萬，微博待播劇集小時榜、日榜及劇集播放量榜均登上第一，愛奇藝悅享會期間更是唯一站內熱度破千的新劇。除了肖戰挑戰失意醫生的轉型演出引起官傳，他與姜妍的反差感情線，以及發生在花圈店的醉酒擁吻，也成為開播前的討論焦點。

「小城良方」改編自小說「飛刀」，肖戰飾演天才外科醫生劉錚亮，因重大醫療事故跌入人生低谷，不僅出現心因性手抖，還患上恐血症，被迫返回東北老家，在基層醫療環境重新出發。從曾經前途看好的醫生，到必須克服心理創傷、重新找回行醫初心，角色的落差也為劇情增添戲劇張力。

劇中，姜妍飾演醫院後街花圈店老闆娘艾良，性格直爽潑辣，與白天替患者治病的劉錚亮形成鮮明對比。一個救人，一個送別逝者，兩人在看似荒誕的生活交集中逐漸靠近，發展出結合喜劇與療癒的情感故事。

預告中，姜妍以道地東北口音對肖戰叫囂，兩人從掐脖對峙到滿街追逐，歡喜冤家的互動笑料十足；花圈店醉酒擁吻一幕，則呈現劉錚亮在低潮中獲得陪伴、情緒潰堤的另一面，讓這段感情不只有喜劇效果，也帶有相互救贖的意味。

據悉，該劇以東北基層醫療為背景，結合市井生活、黑色幽默與生死議題，也與傳統醫療劇有所區隔。招商方面，烏靈膠囊、海露、榮耀及青島啤酒等品牌亦被相關宣傳提及。

「小城良方」也被視為肖戰拓展戲路的重要作品。從「王牌部隊」、「夢中的那片海」到古裝劇「藏海傳」，他持續挑戰不同題材。據劇方相關宣傳資料，肖戰為角色進行體態調整，並提前體驗醫院生活、練習東北方言及縫合技巧，希望呈現更貼近生活的人物狀態。

精華 FAQ

  • 因為劇集官宣定檔後，預約量迅速突破100萬，並登上微博待播劇多項榜首，愛奇藝悅享會期間也成為唯一站內熱度破千的新劇，因此未播先爆紅。

  • 肖戰飾演天才外科醫生劉錚亮，因重大醫療事故跌入人生低谷，還出現心因性手抖與恐血症，被迫返鄉重啟人生，角色落差很大，也增加戲劇張力。

  • 姜妍飾演花圈店老闆娘艾良，與劉錚亮形成救人與送別逝者的強烈對比，兩人從衝突鬥嘴到花圈店醉酒擁吻，兼具喜劇效果與相互救贖意味。

微博 肖戰

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