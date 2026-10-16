徐克獲榮譽博士 好友林青霞獻花賀喜：榮耀也獻給施南生

林青霞獻花好友徐克，恭賀他獲頒榮譽博士。圖／電影工作室提供

AI摘要 文章摘要整理： 徐克在香港演藝學院獲頒榮譽博士，好友林青霞到場獻花並提及施南生；學院肯定他長年對香港電影創作、教育與人才培育的貢獻。

香港 演藝學院16日舉行2026年榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮，著名導演徐克獲頒榮譽博士學位，林青霞 也特別到場觀禮，並準備鮮花向好友賀喜。獻花時，她特別提到徐克已故前妻施南生，表示：「恭喜徐克導演，這份榮耀也獻給Nansun（施南生）。」

徐克當天身穿博士袍出席頒授典禮，香港演藝學院電影電視學院院長林均乘博士宣讀榮譽博士贊詞，肯定徐克多年來在電影創作、推動香港電影發展，以及電影教育與人才培養方面的貢獻。隨後徐克接受榮譽博士學位，並與學院代表及其他獲獎人士合影留念。

此次獲頒榮譽博士前，徐克才剛結束法國行程。10月10日至12日，他以特邀嘉賓身分出席法國里昂第17屆盧米埃電影節，電影節特別策劃徐克作品展映，放映「上海之夜」、「刀馬旦」、「黃飛鴻」、「順流逆流」等代表作。

10月11日，徐克更在里昂舉行專場大師對談，與當地觀眾分享數十年的電影創作經歷。里昂是電影先驅盧米埃爾兄弟的故鄉，也是電影誕生的重要地點，徐克作品在當地獲得專題展映，凸顯其作品跨越地域與世代的影響力。

結束法國行程後，徐克隨即返回香港，16日接受香港演藝學院頒授榮譽博士學位，短短一週內先後獲得國際影展與香港電影教育界肯定。

身為香港電影新浪潮重要代表人物，徐克多年來以鮮明風格、豐富想像力及不斷探索的電影語言，推出「蝶變」、「上海之夜」、「黃飛鴻」、「青蛇」、「蜀山傳」、「龍門飛甲」及「狄仁傑」系列等作品，橫跨武俠、奇幻、動作等類型，也持續推動電影技術與視覺表現發展。

徐克與香港演藝學院的淵源也相當深。2007年，他已獲學院頒授榮譽院士，多年來持續支持電影教育，曾參與電影電視學院學生專場放映及交流活動，與年輕創作者分享電影製作經驗及創作理念。此次再獲頒榮譽博士，也象徵學院對他長年投入電影藝術與人才培育的肯定。

同場的榮譽院士頒授儀式，香港導演關錦鵬也獲頒榮譽院士，以表彰他在華語電影創作、電影教育及扶持年輕導演方面的貢獻。另有粵劇表演藝術家巫雨田（新劍郎）、香港舞蹈團藝術總監及編舞家楊雲濤、香港藝術節行政總監餘潔儀，以及現代舞編舞家、東邊舞蹈團創辦人餘仁華獲頒榮譽院士。

此次共有6位來自電影、戲曲、舞蹈及藝術行政等不同領域的藝術工作者獲得肯定，香港演藝學院藉由頒授榮譽博士及榮譽院士，表彰他們對藝術創作、教育、人才培育及文化發展的貢獻。