哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 庾澄慶慶祝出道40周年，推出新歌並透露教養與婚姻生活點滴，也強調巡演時偏好獨自專注工作，不讓家人陪同。

庾澄慶（哈林）歡慶出道40周年，搶在下周起跑的全新巡演前，推出新歌「枝仔冰」，一雙兒女親自獻聲，讓童趣歌曲增添溫馨親情。聊到錄製時的插曲，他說因為想要表達歡欣感，但小孩聽完會說「那我不要錄了」，最後錄了好幾天，但自己非常滿意也很開心。

他10年前再婚，與張嘉欣結婚後育有一雙兒女，表示小孩非常活潑，「我認為小朋友要有點調皮才好玩，我是主張自由發展型，但只要求一件事，一定要會游泳」。由於張清芳 曾指哈林時嚴父，還逼著小孩跳水，他昨在記者會上表示說「她也沒看過我跟兒子去游泳，不知道她從何得知」，覺得學會游泳對求生很有幫助。

新歌「枝仔冰」由他親自彈奏各種樂器，並將貝斯、嗩吶等不同樂器融入編曲，讓傳統與現代音樂真正交會，希望保留真實演奏所帶來的自然律動與聲音溫度。

他的「整晚哈音樂」巡演下周在北京正式起跑，會加入各種樂器演奏橋段，至於嗩吶部分還在考慮，「聲音不雅，我吹10次只有2次到位，效果不如人意」。那會讓妻小陪著跑嗎？哈林立刻回絕，「小孩有自己的日常，我自己一個人才比較安心，有家人在，必須要安排吃喝等行程，我工作時希望不用擔心其他的事情，工作完就是回家」。