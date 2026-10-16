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張秀卿瞞3年宣布離婚 沉痛認成苦主：借3400萬拿不回

記者林士傑／即時報導
張秀卿(右)日前才跟老公王國贊開心慶功，現宣布離婚。圖／名人演藝事業提供
張秀卿(右)日前才跟老公王國贊開心慶功，現宣布離婚。圖／名人演藝事業提供

AI摘要

文章摘要整理：

張秀卿發聲明證實3年前已與王國贊離婚，並揭露自己曾以貸款和現金幫對方周轉共3400萬元，如今卻成為受害苦主。

張秀卿跟老公王國贊結婚12年感情如膠似漆，也在老公支持下連續2年開唱，上周更甜蜜擁吻慶功。未料她稍早突在臉書發表聲明，表示兩人3年前因為對於未來沒有共識，和平辦好離婚，沒想到王國贊在外欠債，自己陸續借出3400萬（新台幣，下同，約105萬美元），沉痛喊話「我的善心，最後竟讓我變成最大的苦主」。

張秀卿聲明稿全文：

針對近日王國贊先生欠下的債務，本人深感震驚，經過整理情緒後，有以下幾點聲明，懇請大家了解，在此表達最深的憤怒！

1. 我與王國贊先生於三年前已辦理離婚，婚姻的路上我們走過十多年，發現兩人的理念與對人生的規劃越走越遠，因此很平和與理智的完成離婚手續，因為出於善良，不忍立即請他搬離，我選擇讓他持續住在家中，但我們的關係就是室友，雖然同住一個屋簷下，見面總次數一年大約只有30幾天左右。

我曾告知他願意給他時間，讓他可以打點好一切，搬離開我的家，但卻始終未得到回應，他在外面的事業從未告知我，我也不曾過問，我們一直都是這樣尊重彼此的事業，雖然是室友關係，但我們卻無交集，選擇沒有跟大家告知離婚一事，是因為身為藝人我只想帶給大家歡樂，很多的苦衷只能往肚裡吞，沒有公開離婚，只是因為我不想讓大家為我操心，對不起現在還是讓大家煩心了，再次的抱歉！

2. 對於王國贊先生在外欠下的巨債，我也是受害者，在今年9月我幫忙他，以我的名義向銀行貸款2800萬元、另外我還借他現金600萬元、總計3400萬元整，這些單據我都有保留著，當初是因為出於他誠懇的態度，我想幫忙他度過難關，但沒想到我的善心，最後竟讓我變成最大的苦主！

此外，2025年與2026我的演唱會酬勞與相關的費用等等，也都分文未收到，我以一顆真誠的心，如同家人般的對待他，怎料王國贊先生選擇不負責的逃避，陷我於不義，在此跟大家報告，我也是受害者，應該是金額最大的，在此誠摯的期望王國贊先生能勇於面對，負責任的處理債務，讓所有債權人都能得到完善的解決！

精華 FAQ

  • 她表示與王國贊因對未來規劃與理念逐漸不同，3年前已和平辦理離婚。當時因不忍對方立即搬離，才讓他繼續住在家中。

  • 她說今年9月曾以自己名義向銀行貸款2800萬元，另借出現金600萬元給王國贊，合計3400萬元，相關單據都已保留。

  • 她指出王國贊在外欠下巨債，且2025年與2026年的演唱會酬勞及相關費用也都尚未收到，呼籲對方勇於面對並處理債務。

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