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徐藝洋親揭「孩子是我自己生的」剖腹產疤痕藏比基尼內

記者趙大智／即時報導
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黃子韜（左）與徐藝洋。圖／摘自微博
黃子韜（左）與徐藝洋。圖／摘自微博

AI摘要

文章摘要整理：

徐藝洋透過直播澄清孩子由自己剖腹產所生，否認代孕與雙胞胎傳言，並說明延後公開是為了保護孩子隱私與家庭生活。

演藝圈夫妻檔黃子韜與徐藝洋的感情動態向來備受關注，徐藝洋15日在微博分享多張放閃照，其中一張兩人一左一右牽著小寶貝，漫步在夕陽沙灘上的溫馨背影，引發外界熱議。徐藝洋感性寫下「落日漫過海面，愛的人都在身邊」，被外界解讀為正式公開一家三口的幸福日常。

面對外界接連湧現的猜測，徐藝洋16日透過直播親自回應，強調「我們就一個孩子，也是我自己生的」，否認代孕、雙胞胎等傳言，當年選擇暫時不公開，是希望保護孩子的隱私，讓孩子能在不受外界打擾的環境下成長。

徐藝洋表示，孩子出生於2024年，目前已經2歲多，身高在同齡孩子中相對突出。她也透露，自己當時採剖腹產，疤痕的位置即使穿比基尼也看不到，藉此直接回應外界對她是否親自生產的質疑。她強調，希望大家不要惡意造謠，對於孩子的相關傳言，也希望外界能夠停止不實揣測。

至於為何直到現在才公開孩子的消息，徐藝洋坦言，2024年生產後，自己的身體和情緒一度不太穩定，受到產後荷爾蒙變化影響，她當時主動要求暫時不要公開，希望按照自己的步調處理私生活，不想讓孩子一出生就受到鏡頭追逐。如今考量到孩子即將上學，她才決定選擇在這個時間點面對外界。

徐藝洋也解釋，這次沒有讓黃子韜出鏡，是擔心他看到網路上的負面評論後情緒激動，反而讓事情更加複雜。直播過程中，她一度在朋友安慰下忍不住落淚，黃子韜隨後現身想要說話，還被她趕緊伸手摀嘴、關閉麥克風，夫妻倆的互動也引起討論。

針對孩子的國籍問題，徐藝洋明確表示：「我們倆是中國人，我們的孩子也是中國人。」她也澄清，自己參加「創造營」時並沒有和黃子韜交往，當時也沒有懷孕，希望外界不要將不同時間點的事情混為一談。

此外，對於網路上針對黃子韜的各種傳言，徐藝洋也出面替老公澄清，強調整個懷孕及產後期間，黃子韜除了工作之外，幾乎都陪伴在她身邊，否認相關不實說法。

徐藝洋最後呼籲，外界可以開玩笑，但不應該惡意造謠，希望大家尊重她和黃子韜的私人生活，給孩子多一點成長空間。從最初曬出牽娃沙灘照，到如今親自說明生產經過與延後公開的原因，徐藝洋也終於正面回應外界對這段婚姻與家庭生活的諸多疑問。

徐藝洋為1997年生歌手、演員，早年曾於南韓SM娛樂擔任練習生，2018年回國簽約黃子韜創立的龍韬娛樂。2020年參加黃子韜擔任導師的「創造營2020」獲得第8名，現微博認證為『龍韬娛樂簽約藝人』。」

「兩人歷經多年緋聞，於2024年7月14日曬海邊合照官宣戀情，同年12月2日卡點19:19曬結婚證，並於2025年10月16日舉辦婚禮。2026年10月15日，徐藝洋曬出一家三口牽手照官宣當媽，配文寫道：『落日漫過海面，愛的人都在身邊。』」

徐藝洋直播「孩子我自己生的」。圖／摘自微博
徐藝洋直播「孩子我自己生的」。圖／摘自微博

精華 FAQ

  • 她明確否認代孕、雙胞胎等說法，強調自己只有1個孩子，而且是親自生下來的；也希望外界停止不實揣測，不要再把相關謠言擴大。

  • 徐藝洋表示，2024年生產後身體與情緒一度不穩定，因此先選擇不公開，想保護孩子隱私。她認為孩子即將上學，才決定在此時正式回應。

  • 徐藝洋說夫妻倆都是中國人，孩子也是中國人，並澄清自己參加《創造營》時並未與黃子韜交往或懷孕。她也表示，懷孕及產後期間黃子韜大多陪在身邊。

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