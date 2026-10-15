導演差點被落石命中 驚險畫面曝光「重返巔峰北壁」揭跨國絕壁冒險

片中徐耀群攀登的身影曝光。圖／Patrick Lindsay提供

AI摘要 文章摘要整理： 紀錄片《重返巔峰北壁》歷時3年完成，拍攝過程曾因落石風險調整方案，將於11月20日全台上映，呈現台加登山者跨國情誼與傳承故事。

歷時3年拍攝、集結超過2500人支持、募資金額突破700萬元的紀錄片「重返巔峰北壁」，昨（14）日舉行媒體試片，吸引多位知名導演、影人及山岳界人士到場支持。片中導演差點遭落石擊中的驚險畫面，讓全場觀眾忍不住驚呼！映後觀眾深受感動、流淚不止，現場掌聲不斷。

導演王一訢分享，這段故事的起點來自山盟公益協會舉辦的「種子計畫」，讓他得以結識加拿大 攀登家Patrick與已故登山家徐耀群，進而促成這部紀錄片的誕生。山盟公益協會理事長吳祖光也到場力挺，感動直呼：「這部片一定會很賣座，因為非常感人！」

導演王一訢在映後感性分享：「我可以完成這部片真的很幸運。兩年前我從沒想過自己會拍一部電影，那時候只想著好好攀岩而已，沒想到會有這麼神奇的旅程。」

他表示，決定重返玉山東峰北壁時，確保所有人的安全始終是第一優先。拍攝期間，團隊必須背負重裝、步行超過10小時才能抵達荖濃溪營地，原先規劃在攀登路線兩側架設百米拍攝繩，最終考量可能引發落石、危及攀登者安全，決定取消原定方案，改以空拍機搭配攀登過程中的人物互動畫面完成紀錄。

回顧這段拍攝歷程，王一訢形容自己彷彿始終被一條看不見的細線牽引著，跟著這個故事，以及從未謀面的徐耀群一路走到最後，也很慶幸團隊最終平安完成這趟旅程。

本片監製沈騏也分享，第一次看見徐耀群登上有「戶外奧斯卡」之稱的加拿大班夫山地影展封面人物時，便深受震撼，更對照片中的徐耀群留下深刻印象。他表示：「台灣這塊土地擁有全世界令人欽羨的自然資源，而『重返巔峰北壁』也是一部值得驕傲的作品，更是一個能讓不同國籍、不同膚色的登山者都為之動容的故事。這樣的土地、這樣的情誼，值得被更多人知道。」

紀錄片「重返巔峰北壁」深入玉山東峰北壁，不只記錄台灣與加拿大登山者為完成已故摯友徐耀群未竟的心願，再度挑戰高難度攀登路線的歷程，更是一段關於友情、土地與傳承的故事。片中也透過徐耀群與Patrick長達15年的相伴，帶觀眾看見一群登山者如何因為共同熱愛山而相遇，又如何在摯友離去後，繼續帶著他的精神往前走。該片將於11月20日全台上映。