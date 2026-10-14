陳妍希演「狙擊蝴蝶」吻戲最多…曝周柯宇害羞反應

陳妍希透露接拍「狙擊蝴蝶」前，曾有些顧慮。圖／八大提供

AI摘要 文章摘要整理： 陳妍希在《狙擊蝴蝶》中挑戰姐弟戀與大量吻戲，從原著書迷化身岑矜，透過短髮造型與細膩演技，詮釋角色在愛情、創傷與自我修復間的拉扯。

陳妍希 、周柯宇 主演的陸劇「狙擊蝴蝶」中，陳妍希透露，自己在接演前就是原著小說的書迷，早就期待挑戰姐弟戀題材，這次不僅為角色剪去短髮，更迎來演藝生涯吻戲最多的一部作品。她笑說：「有些真的還蠻激烈的，其實有時候我是會害羞的，但是弟弟有時候真的是害羞到，我都會覺得我都不好意思害羞了！」

「狙擊蝴蝶」描述陳妍希飾演的岑矜，多年後重逢昔日曾資助的少年李霧（周柯宇飾），當年青澀的少年已蛻變成職場菁英，卻始終忘不了改變自己人生的姐姐，兩人在重逢後重新面對感情，也在彼此身上找到愛與希望。

陳妍希表示，拿到劇本前就看過原著，因為故事存在明顯的年齡差距，接演前難免擔心觀眾能否接受，也曾和身邊朋友討論這類題材。但讀完完整劇本後，她被岑矜的韌性打動，認為這個角色不只是談戀愛的女性，即使身處困境，仍有能力重新建立自己。她說，原本就期待嘗試姐弟戀題材，真正開拍後，更慶幸自己接下這個角色，拍攝過程也帶給她療癒的力量。

這次再度與導演黃天仁合作，陳妍希認為彼此已有默契，開拍前便一起梳理岑矜完整的心路歷程，從人物狀態到造型都做了不少準備，甚至特地剪了短髮，讓外型更貼近角色。

談到自己與岑矜的相似之處，陳妍希認為兩人都保有善意，願意相信別人，也有面對困境的韌性。尤其岑矜即使在人生艱難時，仍願意向他人伸出援手，這份不求回報的善良讓她很有共鳴。不過，岑矜經歷婚姻破碎後，對感情有著厚重的防備，做任何決定都會反覆衡量；相較之下，陳妍希認為自己更懂得照顧自己，不會長時間困在傷痛裡，面對事情也更能放鬆以對。

至於演出最具挑戰的部分，陳妍希坦言，前期與周柯宇的對手戲最難拿捏。由於李霧的台詞不多，許多情感變化都得透過岑矜的對白與微表情呈現，她必須在關懷對方與守住界線之間取得平衡，既要獨立，又不能失去溫柔。她形容，岑矜的情緒就像暗流，一邊動心、一邊提醒自己不能越界，表演時不能太外放，也不能收得太過，必須細細找到人物內心拉扯的分寸。

陳妍希(右)、周柯宇在「狙擊蝴蝶」裡談姐弟戀。圖／八大提供

陳妍希表示在詮釋劇中角色時，會留意要表現獨立同時又保留溫柔。圖／八大提供

陳妍希(右)和周柯宇在劇中有多場吻戲。圖／八大提供