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秦楊病痛、生意慘賠 曾想跳碧潭：遺言都交代好了

記者陳慧貞／即時報導
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秦楊出席「反毒、反毒駕」影集記者會。(記者陳慧貞／攝影)
秦楊出席「反毒、反毒駕」影集記者會。(記者陳慧貞／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

秦楊透露近年遭逢健康與經濟雙重打擊，曾因視力惡化、肺腺癌與生意失利一度想不開，後來投入志工服務，因災民生命韌性而重新振作。

台灣藝人秦楊13日出席自製「反毒品、反酒駕」公益短片發表會，提及近況，他坦言接連遭逢健康與經濟打擊，一度陷入人生低潮。除了左眼半失明、罹患零期肺腺癌，2020年他在花蓮經營的餐廳民宿，也因新冠疫情開業僅一個半月就收攤，損失數百萬元，坦言去年8月8日至10月1日間曾多次想不開，甚至計畫跳碧潭輕生，直言：「連遺言都交代好了。」

談到健康狀況，秦楊以「禍害遺千年」自嘲，他表示，去年因「視網膜神經血管嚴重阻塞」引發黑矇症與突發性失明，左眼視力剩下約0.7至0.8，加上先天性弱視，視野限制，看人只能看到鼻子以上，生活與拍戲都受到影響，目前只能定期回診、注意保養。

秦楊先前確診零期肺腺癌，選擇以中藥調理。他也提及，曾將中藥轉交給已故藝人汪建民，回憶對方當時曾說自己正在「數饅頭」，沒想到幾個月後便離世。秦楊承認至今仍有「喝兩杯」的習慣，認為少量白酒或許能幫助入眠，但也提醒自己不能喝太多。

雖說已是去年的事，秦楊遭受事業、健康雙重打擊，一度想不開，後來看到花蓮光復鄉堰塞湖潰堤的新聞，決定前往當志工，聽到災民家人四散的遭遇，竟還能安慰他：「秦楊哥，你只是眼睛半失明，我們有好幾個人找不到。」一番話令他深受觸動，也重新體會生命可貴，決定好好活下去。

秦楊出席「反毒、反毒駕」影集記者會。(記者陳慧貞／攝影)
秦楊出席「反毒、反毒駕」影集記者會。(記者陳慧貞／攝影)

秦楊出席活動，聊自己眼睛病情。(記者陳慧貞／攝影)
秦楊出席活動，聊自己眼睛病情。(記者陳慧貞／攝影)

精華 FAQ

  • 他表示自己同時面臨健康與經濟打擊，包括左眼近乎半失明、零期肺腺癌，以及花蓮餐廳民宿因疫情短暫開業就收攤，讓他一度陷入低潮。

  • 他說在去年8月到10月間，接連承受病痛、失明與生意慘賠的壓力，情緒非常崩潰，曾多次想不開，甚至計畫跳碧潭，連遺言都先交代好了。

  • 他後來看到花蓮光復鄉堰塞湖潰堤新聞，前往當志工，聽到災民家人失聯仍反過來安慰他，讓他深受觸動，體會生命可貴並決定振作。

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