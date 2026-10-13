我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾暫停兄弟會校內所有社交活動 至本學年結束

提升炒蛋美味 添加這款百搭調味品是王道

「暗殺者們」遭控扭曲歷史 韓國觀影人次破300萬

中央社首爾13日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影「暗殺者們」在南韓引發爭議。(取自나무위키)
電影「暗殺者們」在南韓引發爭議。(取自나무위키)

AI摘要

文章摘要整理：

韓片《暗殺者們》因被指暗示朴正熙可能涉入文世光刺殺案而引發歷史歪曲爭議，警方已啟動相關調查，但電影仍以上映20天突破300萬觀影人次的成績衝上票房前5名。

韓影「暗殺者們」近期傳出扭曲歷史爭議，引起保守派陣營不滿並提出檢舉，警方今天正式開始進行檢舉人調查；不過在爭議中「暗殺者們」仍繳出亮眼票房，累積觀影人次突破300萬。

相關事件發生於1974年8月15日光復節紀念典禮，在日韓僑第二代文世光持槍企圖刺殺時任總統朴正熙，槍擊過程中第一夫人陸英修中彈身亡。電影「暗殺者們」以此事件為題材，描寫追查事件幕後真相的過程。

由於片中提出當時中央情報部等機關可能介入，甚至出現暗示朴正熙一方可能與事件有關的情節，引發「歷史歪曲」爭議，保守陣營也批評電影扭曲歷史。

根據韓媒Newsis報導，首爾鍾路警察署今天下午傳喚提出本案檢舉的國民力量黨前首爾市議員李鍾培，進行檢舉人調查。

李鍾培在接受調查前表示，「陸女士事件已確認是文世光（兇手）單獨犯案，然而電影卻安排成讓人產生『幕後可能是前總統朴正熙』這種認知，這是對死者非常嚴重的名譽毀損」。

製作公司Hive Media Corp.針對電影涉及「扭曲歷史」的爭議，已於上個月28日以製作團隊名義發布立場聲明表示，「這部電影並非為了否定或扭曲既有事實而製作」。

雖然被爭議圍繞，根據「體育京鄉」今天報導，韓國電影振興委員會統計，「暗殺者們」昨天吸引3萬675名觀眾，重新奪回單日票房冠軍，累計觀影人次達302萬3218人。「暗殺者們」上映20天即突破累計300萬觀影人次，躋身今年上映韓國電影票房前5名。

報導提及，「暗殺者們」的相關爭議，甚至導致演員柳海真曾接獲人身安全威脅預告，劇組團隊原訂參加的釜山國際影展多項活動，也接連取消。

精華 FAQ

  • 因電影以1974年朴正熙遇刺案為題材，片中出現中央情報部等機關可能介入、甚至暗示朴正熙一方與事件有關的情節，讓保守派認為內容誤導歷史、損及死者名譽。

  • 首爾鍾路警察署已正式啟動檢舉人調查，並於今天下午傳喚提出檢舉的國民力量黨前首爾市議員李鍾培說明情況，案件後續仍在進一步釐清中。

  • 雖然爭議不斷，《暗殺者們》昨天仍吸引3萬675名觀眾，重新奪回單日票房冠軍，累計觀影人次達302萬3218人，並在上映20天內躋身今年韓片票房前5名。

槍擊

上一則

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

延伸閱讀

新片「暗殺者們」爆偏離真相 李英愛、金高銀推薦遭出征

新片「暗殺者們」爆偏離真相 李英愛、金高銀推薦遭出征
取名習近平犯「大不敬」 南韓中餐館遭破壞

取名習近平犯「大不敬」 南韓中餐館遭破壞
娛樂／AI復活「旺卡」之聲 遺孀點頭影迷炸鍋

娛樂／AI復活「旺卡」之聲 遺孀點頭影迷炸鍋
涉嫌策畫刺殺波蘭總理及國防部長 男子遭到逮捕

涉嫌策畫刺殺波蘭總理及國防部長 男子遭到逮捕

熱門新聞

吳奇隆的社群平台發布他登長城的影片。影片中，他身手矯健，還挑戰「劈叉」等高難度動作。（取材自自環球網）

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

2026-10-07 03:30
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

2026-10-11 02:26
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
孫千雖然憑藉「早春晴朗」被看見，卻仍被歸類「劇紅人不紅」。(取材自微博)

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

2026-10-08 22:29
郭世倫當年曾是各大節目通告常客。圖／年代提供

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

2026-10-08 11:05
命理師周映君分析沈伯洋和蔣萬安兩人的面相。圖／摘自Threads

曾神準預言柯文哲「空亡」 命理師周映君再出手預測蔣萬安

2026-10-08 17:06

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀
華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘

華婦晚年不孤獨 小院四季有菜送親友 廢舊噴水池成荷塘